Policías tomaron trago con detenidos en el Cauca

Una polémica se generó en el municipio de Puerto Tejada, en el norte del Cauca, luego que empezaran a circular videos en los que aparece quien sería el comandante de la Estación de Policía de esa localidad, mayor Óscar Chávez, consumiendo licor supuestamente con personas que estarían detenidas en las carceletas de la Estación.

En uno de los videos se observa de espaldas a quien sería el mayor Chávez con una cerveza en la mano derecha, el celular en la otra haciendo una llamada y, cerca de él, ciudadanos que -según algunos habitantes de Puerto Tejada- al parecer estarían en condición de detenidos y se les habría permitido salir para también consumir licor.

Lea también: Policías fueron a intervenir una fiesta clandestina y se quedaron bailando

En la grabación se escucha música de fondo y se observa que aún hay algunas luces y adornos de navidad, por lo que no es claro si el video corresponde al final o al inicio de año.

En otra de las grabaciones se escucha cómo el oficial requiere a dos patrulleros, a quienes les reclama por no cumplir con un determinado número de comparendos impuestos.

“Me extraña que digan que no que no lo quieren hacer y que solo fueron dos en un cuadrante. Para mañana voy hacer una reunión otro cuadrante porque no los quieren hacer", se escucha en parte de las frases en la grabación.

Encuentre aquí: Médico y profesor de colegio murieron en Popayán por COVID-19

De igual manera, uno de los uniformados requeridos respondo: “No, mi mayor, no es que no lo queramos hacer. Es que si uno hace un comparendo por tapabocas, la gente empieza a decir que por qué no le hacemos a todos los que no tienen y ya uno entra es a pelear con la gente"

Tras las denuncias, desde el comando la Policía en departamento del Cauca se dijo que se analizarán las grabaciones y se realizarán las investigaciones necesarias para esclarecer lo sucedido y tomar medidas.