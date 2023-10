Por protestas de la comunidad, vía Neiva - Aipe lleva más de seis días bloqueada

La población de la vereda San Jorge, del corregimiento de Guacirco, en la zona rural de Neiva, llevan más de seis días en bloqueos por la vía nacional, denunciando la falta de agua potable desde hace 18 años.

Los cerca de 400 habitantes, entre niños, jóvenes y adultos mayores, han tenido que vivir en medio de esta escasez de agua potable, con la que desde hace ya varios años las autoridades, al parecer, les han prometido llevarles la solución, cosa que nunca ha sucedido.

Gabriel Ramírez, presidente de la vereda San Jorge, indicó que “desde hace 18 años no contamos con el recurso fundamental la cual es el agua. No contamos con un acueducto que lleve hasta esta zona el agua. Tenemos muchas personas jóvenes y de la tercera edad que se han enfermado al no tener líquido apto para el consumo”.

De esta manera, a la comunidad le ha tocado construir aljibes artesanales con sus propias manos, en donde a tan sólo 30 metros está el pozo séptico, algo que pone en riesgo la vida y la salud de los habitantes del sector.

“En su momento tuvimos una reunión con el ingeniero Omar Galindo, de la Secretaría Agropecuaria, quien nos comentaba que es complejo porque al proyecto lo pasaron por Ecopetrol y lo devolvió porque no cumplía con unos puntos. Está en revisión y hasta el momento no nos han dicho para cuándo podrían solucionarnos la situación”, agrego el presidente.

¿Qué dicen los encargados?

De esta manera, al parecer Empresas Públicas de Neiva se comprometió a llevar agua potable a esta población, pero tenían la dificultad del transporte para poder cumplir con el compromiso, es así que decidieron que Ecopetrol se encargara de transportar el agua mientras que Empresas Públicas daba el líquido, cosa que no se ha dado.

Por su parte, Ecopetrol emitió un comunicado en el que hace llamado al diálogo para que se levanten los bloqueos que están afectando las operaciones de la Empresa en el área.

La empresa ratifica su voluntad de continuar participando en los escenarios de diálogo, a través de mesas de concertación donde se aborden los planteamientos de la comunidad, de manera que se logre restablecer la normalidad operativa.

“Esta situación impide la movilización de personal, vehículos y equipos de mantenimiento de la operación, lo cual pone en alto riesgo la vida de las personas, el medio ambiente y la integridad de las operaciones. Por esta situación no se han podido realizar los cambios de turno de trabajo, afectando la integridad física y mental de los colaboradores”, dice el comunicado.

Así mismo, indica que, ante la imposibilidad de la prestación de servicios, al parecer algunas empresas contratistas han debido suspender contratos laborales a 21 personas que ven afectado así su derecho al trabajo.

Finalmente, la empresa advirtió que de persistir los bloqueos se pone en alto riesgo el medio ambiente y la integridad de la operación, ya que no se habrían podido realizar las actividades propias del mantenimiento de los campos, el apagado correcto de los pozos, la evacuación de Gas Licuado de Petróleo de la planta de gas y, en caso de presentarse un incidente, no habría disponibilidad de personal y equipos para su atención.