Presidenta de Cámara de Comercio del Cauca tiene coronavirus

Ana Fernanda Muñoz Otoya, presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio del Cauca, fue diagnosticada con coronavirus y se convirtió en el tercer caso registrado en la ciudad de Popayán.

El Ministerio de Salud le confirmó a través de una llamada sobre su resultado y de acuerdo a la funcionaria, de inmediato puso en conocimiento de las autoridades de salud, la ruta de contacto que tuvo con otras personas.

Lea también: Tres policías y dos militares activos dieron positivo para coronavirus

Muñoz Otoya estuvo presente en un evento realizado en la ciudad de Bogotá el pasado 13 de marzo donde compartió con varias personas.

Tras conocer que algunos de los que estuvieron en el encuentro dieron positivo, la mujer también decidió realizarse la prueba a pesar de no tener los síntomas.

“Yo no había presentado ningún síntoma, me siento bien, no me duele nada, pero al contar sobre el escenario en el que estuve me recomendaron hacerme la prueba que terminó siendo confirmada como positiva en las últimas horas”, dijo la presidenta de la Cámara.

En el evento en la capital de la república la representante del sector gremial estuvo con políticos, integrantes de la fuerza pública y otros ciudadanos.



De igual manera a su regreso a Popayán, participó de reuniones con el Alcalde Juan Carlos López Castrillón quien también fue diagnosticado con el virus y con el Gobernador del Cauca Elías Larrahondo Carabalí, quien se sometió a una prueba de la que aún no se conoce los resultados.

Encuentre aquí: La cifra de muertos por la pandemia supera los 19.000 muertos

Ana Fernanda Muñoz, permanece aislada en su casa en la que vive sola y manifestó que se siente bien, además de pedir a la comunidad que tome las medidas y no salgan de sus hogares de no ser necesario.

De acuerdo al último reporte de la alcaldía, en Popayán se ha practicado a la fecha, 153 pruebas de coronavirus, de las cuales 3 han resultado positivas, 36 negativas y 114 están a la espera de los resultados.

De igual manera 5 personas están hospitalizadas en el Hospital Universitario San José, al presentar síntomas y ser considerados como casos sospechosos.