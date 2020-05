Procuraduría advierte incumplimiento del contrato de pruebas rápidas en Cartagena

El pasado 8 de abril se firmó un contrato de compra venta, celebrado entre el Distrito de Cartagena y la empresa Ventas, Distribución y Marketing Ltda., para la adquisición de pruebas rápidas en la ciudad, cuyo plazo de ejecución se estableció por 30 días; sin embargo, han pasado 14 días más de lo estipulado y, a la fecha, no se conoce de la entrega de las pruebas.

Por esta situación, la Procuraduría Provincial de Cartagena envió un oficio de acción preventiva al alcalde Mayor de Cartagena, William Dau Chamat y a la directora del departamento de Salud, Johana Bueno.

“Desde este despacho se dispuso el inicio de la presente acción preventiva en ejercicio de las facultades que le asisten, en particular las referidas a las labores preventivas dispuestas en la Constitución Política en el Art. 277 numerales 3, 5 y 7 de y el Decreto 262 de 2000 Art. 7. Numeral 37., con el fin de hacer el seguimiento y control de las actividades institucionales en la prevención, contención, mitigación y superación de la pandemia ocasionada por la COVID-19”,señala un aparte del documento.

“Me permito solicitarle a usted informar a este despacho las acciones tomadas ante la no entrega de pruebas rápidas inmunoensayo de flujo lateral para la detección de anticuerpos ANTI-SARS-COV-2 lgG E lgM en suero plasma o sangre total, con el respectivo registro sanitario invima, conforme a lo establecido en contrato de compra venta no. 8 del 08/04/2020, celebrado entre el Distrito de Cartagena y Ventas distribución y Marketing Ltda.”, se indica.

Además, resalta la Procuraduría Provincial de Cartagena que están evaluando las acciones pertinentes ante el eventual incumplimiento del contrato.

“Es conocido que ese contrato además de tener sobrecostos, al operador que le dieron ese contrato técnicamente no tiene experiencia para este tipo de eventos, aquí está la prueba se cumplen los días para la entrega de las pruebas, lo que significa que se está incumpliendo el contrato”, dijo el veedor Cesar Cárcamo.

Además, sostuvo que la Contraloría General de la República ya tiene soporte de los proponentes que reunían los requisitos, tenían aprobación del Invima y cumplían con los lineamientos del Ministerio de Salud.

“Se sabe que estos proponentes ofrecían precios por debajo, más de un 62% debajo de lo que se ofertó en este contrato, y esto genera un daño patrimonial”, agregó.

Ana María González, asesora despacho en la Alcaldía, a través de la página oficial del Distrito, confirmó que este contrato no tiene póliza y además se hizo en el marco de la emergencia sanitaria.

“Habrá incumplimiento que no tiene garantía para el Distrito, no hay blindaje ahora mismo, esto es un daño grave para la ciudad de Cartagena”, manifestó el veedor Cesar Cárcamo.

Por último, la Contraloría General de la República reveló la intervención funcional sobre dos contrataciones en el Distrito de Cartagena, la primera contratación tiene que ver con la compra de 10.000 pruebas rápidas para el diagnóstico de la COVID-19, que supera los 725 millones de pesos y la segunda, el suministro de insumos sanitarios por un valor de 1.215 millones de pesos.

“La Contraloría encontró diferencias entre los valores contratados con la firma Ventas Distribución y Marketing Ltda. y los precios de referencia del mercado, como grandes superficies, cotizaciones en sector salud. Así, por ejemplo, el contratista cobraba $520.000 por cada termómetro, cuando el precio de referencia de este elemento se determinó en $295.433”, manifestó el Contralor General.