Revelan sobrecostos en contrato para suministro de tapabocas en el Huila

Amaury Flórez, contralor del Huila, explicó que se cotizó el producto por más de 40.000 pesos y luego la misma empresa pactó el suministro de los mismos elementos a la Alcaldía de San Agustín, por un precio inferior, que no pasaba de los 30.000 pesos, cada uno.

“Encontramos un costo elevado en los tapabocas N95. Primero la empresa le vende al municipio de Garzón esos en 41.650 pesos y dos días después le vende los tapabocas al municipio de San Agustín en 26.180 pesos”, expresó Flórez.

El órgano de control aclaró que, ante múltiples advertencias, la orden de servicios no se ejecutó, en embargo, hizo un llamado a los entes territoriales para que hagan estudios de mercado antes de contratar y así evitar investigaciones a futuro.

“Si bien la ley, mediante la urgencia manifiesta, no exige estudio previos de rigor, nosotros recomendamos a todos los municipios que hagan estudios de mercado para que no tengan estas falencias y no tengan estas dificultades posteriores de un control disciplinario, fiscal o penal”, indicó el funcionario.