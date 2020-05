El Ministerio de Salud confirmó 191 nuevos casos de coronavirus en el Amazonas en las últimas 24 horas, elevándose la cifra de contagiados a 718 en todo el departamento.

Según el reciente informe, el número de personas con la enfermedad de la COVID-19 está creciendo rápidamente, convirtiéndose en el sexto departamento con mayor número de contagios detrás de Bogotá con 4.305 casos, Valle del Cauca 1.367, Atlántico 1022, Meta 927 y Bolívar 742.

El Ministerio anunció además el fallecimiento de tres personas más en Leticia; una mujer de 84 años de edad con antecedes médicos de insuficiencia renal crónica y diabetes. As cono dos hombres de 88 y 82 años de edad que padecían diferentes enfermedades.

El Instituto Nacional de Salud (INS) reveló que en esta región han fallecido 26 personas, mientras que dos se han recuperado tras librar una batalla contra el coronavirus.

Las autoridades señalaron que dentro de los casos en el Amazonas hay unas personas con síntomas, mientras que otros están asintomáticos lo que genera una gran preocupación por la velocidad de contagio que ha logrado el virus en estas comunidades indígenas que se encuentran muy distantes del centro hospitalario local.

Difícil situación

Luisa Fernanda Sarmiento, presidenta de la Asociación Tejiendo Amazonas (Tejama), aseguró en entrevista con RCN Radio que es preocupante la situación de las comunidades indígenas en el departamento del Amazonas.

Según informó, los seis pueblos indígenas (miraña, tikuna, inga, tariano de yavarate, yukuna y ocaina) están afectados por la COVID-19.

“La situación del departamento es muy compleja, el tránsito por las fronteras con Brasil y Perú, generó un incremento acelerado en los contagios”, explicó.

En ese sentido, detalló que las costumbres y tradiciones ancestrales de los pueblos indígenas, además de la fuerte interacción con la región transfronteriza, que se conoce como el Trapecio Amazónico, entre Colombia (Leticia y Tabatinga) Brasil (Benjamin Constant) y Perú (Santa Rosa).

Según la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic), de las seis muertes por coronavirus, cuatro ocurrieron en el Amazonas.

La presidenta de la Asociación Tejiendo Amazonas (Tejama) aseguró en RCN Radio que la vulnerabilidad de los pueblos indígenas, incrementa el riesgo de contagio de la COVID-19.

Dijo también que la atención en salud es insuficiente y no garantiza la cobertura total de los nativos.

“Su estilo de vida es diferente a nosotros, ellos comparten dentro de la maloka, sus bebidas sagradas, esto potencializa el contagio además de las dificultades del sistema de salud para atender a la población indígena”, afirmó.

Agregó que “el hospital de Leticia no da abasto para atender a la población que habita en el municipio, además de las zonas no municipalizadas, la atención es prácticamente nula porque no hay elementos para la atención de esta población”.

La Onic advirtió también que 384 comunidades del Amazonas están en riesgo de contagio, por la cercanía con las fronteras de Perú y Brasil.

“Las condiciones de desigualdad, la corrupción, la ausencia de un estado de bienestar, la cultura propia de las actividades extractivas y la fluidez de sus fronteras son determinantes a la hora de entender la gravedad de la expansión social y espacial del contagio”, precisó la Onic.