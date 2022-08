Soldado huilense entre los liberados por el ELN en Arauca

A una comisión humanitaria integrada por el obispo de la Diócesis de Arauca, monseñor Jaime Cristóbal Abril González y la Defensoría del Pueblo en cabeza de Natalia Puerta, el ELN entregó en las últimas horas a seis integrantes de la fuerza pública, cinco militares y un policía que habían sido secuestrados en el corredor vial Tame - Arauca.

Entre los liberados está el soldado huilense, Gustavo Anacona. En diálogo con RCN Mundo, familiares expresaron la alegría de la buena noticia “con mucha gratitud, felices y en unión familiar desde el primer momento, recibimos la noticia y muy agradecidos con todos los que hicieron parte del proceso de liberación, ya se pudo comunicar con nosotros, y manifestó que está bien de salud y emocionalmente”.

Asimismo, manifestaron que “como familias queremos enviar un mensaje a todos los grupos armados en Colombia, que empecemos a construir un país desde la no violencia, no secuestros y no reclutamiento, sabemos que se puede, el camino es el diálogo y el mensaje es a construir paz”.

“Gracias a Dios por la liberación de mi hijo sano y salvo” expresó la madre del uniformado; que junto a los demás familiares agradecieron a todos a quienes los han acompañado ante esta difícil situación, e indicaron que desde horas de la mañana les dieron esperanza de que iba estar libre.

El uniformado es oriundo del municipio de San Agustín (Huila), y su secuestro se presentó el pasado 13 de agosto, en la jurisdicción de Tame (Arauca), cuando se dirigía con su compañero Sherman Santana González, que también fue liberado.

Los liberados son:

Jovan David Rudas Sabogal, Sargento Viceprimero del Batallón Plan Energético Vial No.16 de Tame.

José Ángel Yate Yate, Cabo Primero del Batallón Especial Energético Vial de inteligencia en Tame.

Mauro de Jesús Muñoz Vergara, patrullero de la Policía Nacional.

Milton Alexander Moreno Duarte, Batallón de Operaciones Terrestres No.5 de Granada -Meta.

Sherman Santana González, Soldado profesional del Batallón de Operaciones Terrestres No.29.

Gustavo Anacona Acosta, es Soldado profesional del Batallón de Operaciones Terrestres No,29 de Tame.