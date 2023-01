Tenemos cinco predios para reubicar afectados en Rosas (Cauca): Gestión del Riesgo

El director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Javier Pava, entregó detalles de la promesa del presidente Gustavo Petro, quien aseguró que en 15 días comenzaría el proceso de reubicación de por lo menos 164 familias afectadas por la emergencia en Rosas (Cauca).

En diálogo con RCN Radio, el funcionario dijo que ya se tienen identificados cinco predios en los municipios de Patía y Timbío, que se están analizando con la asesoría del Instituto Geográfico Agustín Codazzi y la Agencia Nacional de Tierras.

Le puede interesar: Fue liberado el soldado secuestrado al sur de Bolívar

Sin embargo, aclaró que inicialmente se realizará la identificación y caracterización del predio, así como los estudios de las condiciones de riesgo del mismo.

“La ley prevé unos 15 días, un tiempo muy corto para poder adquirir la tierra, ese es el mecanismo expedito que se establece, esos 15 días no incluyen el proceso previo. Ya tenemos hoy un convenio con el IGAC para evaluar los predios y un convenio con la agencia nacional de tierras para identificar las condiciones de seguridad y de fertilidad para ofrecerles un mejoramiento de la calidad de vida a las familias”, explicó.

Agregó que si no se logran acuerdos en el proceso de negociación del terreno que sea escogido para reubicar a los afectados, el Gobierno no descarta el mecanismo de expropiación por vía administrativa que también está amparada por la ley en el país.

“El proceso de expropiación por vía administrativa no implica que no se le va a pagar al propietario el valor del inmueble, el estado comprará la propiedad. La prioridad acá es la protección de la vida y la atención a los damnificados. No podemos pensar solo en ayudas humanitarias, sino resolverles la situación por la tragedia donde perdieron todo lo que tenían, vivienda y modo de producción”, dijo.