Tras acuerdo indígenas desbloquearon la vía Panamericana en el Cauca

Luego de varias horas de reunión entre comunidades indígenas que hacen parte de un movimiento denominado como 'Los Sin Tierra- Nietos de Quintín Lame' y una comisión del Gobierno Nacional, se llegaron a acuerdos que permitieron el desbloqueo de la vía panamericana que, desde hace tres días mantenían taponada estas comunidades en el sector de Piendalinda, en el municipio de Piendamó, entre las ciudades de Popayán y Cali.

La delegación del Gobierno estuvo encabezada por el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, quien estuvo acompañado de las ministras de agricultura y vivienda, también del gobernador del departamento del Cauca, Elías Larrahondo, quien sirvió de mediador entre las partes.

Las peticiones de estas comunidades que no hacen parte del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), serán revisadas en una mesa técnica en la ciudad de Bogotá para que el gobierno no termine realizando promesas falsas.

“Con la fuerza de la palabra hemos logrado solucionar este bloqueo, hay unas demandas que consideramos entendibles y vamos a realizar una mesa técnica en la ciudad de Bogotá, para analizar seriamente hasta donde podemos apoyar en unas peticiones que tienen las comunidades, en temas de vías, tierras desarrollo productivo y reconocimiento político. Luego en el territorio les vamos a anunciar hasta dónde podemos llegar, para ser serios y no generar acuerdos imposibles de cumplir, solo por el levantamiento de un bloqueo”, expresó el ministro Velasco.

De igual forma, el ministro envió un mensaje para que ninguna organización, tome las vías de hecho y aseguró que con este Gobierno no son necesarios los bloqueos para sentarse a dialogar.

“El Cauca no resiste un bloqueo más, el sur del país no resiste otro bloqueo y se lo he dicho a las comunidades. Nosotros hablamos sin necesidad de bloqueos, este gobierno se sienta sin presiones a dialogar, por eso les pido que el bloqueo a la panamericana no siga siendo un instrumento de presión”, puntualizó el ministro.