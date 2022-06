UNP asegura que siempre mantuvo esquema de líder indígena asesinado en Cauca

El líder indígena del departamento del Cauca Jesús Antonio Montano, que hacía parte de la comunidad Misak y que respaldaba la candidatura presidencial de Federico Gutiérrez en la primera vuelta, fue hallado sin vida en las últimas horas por parte de las autoridades.

Esto abrió un debate sobre si Montano tenía o no esquema de seguridad, por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP), o si el mismo fue retirado, teniendo en cuenta las amenazas de las que había sido víctima semanas atrás.

Sin embargo, el propio director de la entidad, Alfonso Campo, confirmó a RCN Mundo que Montano siempre tuvo vigente su esquema de protección, pero se desconoce si en el momento del asesinato, los escoltas se encontraban con él o no.

Lea además: Encuentran sin vida a indígena misak Jesús Montano, reportado como desaparecido en Cauca

La campaña de 'Fico' Gutiérrez había advertido que el líder indígena estaba amenazado por las disidencias de las Farc que operan en el sur del país.

Luis Felipe Henao, quien fue el jefe de debate de Gutiérrez, afirmó que habían alertado a las autoridades correspondientes, como la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo, que no solo las disidencias sino también el 'Clan del Golfo' y el ELN, querían atentar contra su vida.

“Jesús Antonio tuvo la valentía de pararse en una tarima al lado de Federico Gutiérrez y esa fue su sentencia de muerte. A él gracias, pero a las autoridades les pedimos que no haya impunidad y a los colombianos que no dejen que ese acuerdo de La Picota, donde no hay extradición, JEP para delincuentes y perdón social, llegue al Gobierno”, sostuvo.

Lea también: ICBF revela que más de un millón de menores son víctimas del trabajo infantil en Colombia

Henao advirtió que si la propuesta política del Pacto Histórico llega al poder, se estaría “convalidando la muerte injusta de Jesús Antonio. Colombianos, reaccionemos, no podemos volver al pasado”.

Las autoridades avanzan en las investigaciones para dar con los responsables de estos hechos ocurridos en el departamento del Cauca.