Vehículo de la Defensa Civil fue baleado en Mocoa

Autoridades iniciaron la investigación para aclarar los hechos ocurridos en las últimas horas cuando desconocidos dispararon contra el vehículo oficial de la Defensa Civil del Putumayo en el que se movilizaba su director Juan Carlos Cometa.

Leer más: Asesinan a otro líder social en el Putumayo

El comandante de la Policía en el departamento, coronel Francisco Gelves, dijo que personal de balística y unidades de la Sijín avanzan en la recolección de información tras la situación ocurrida en el sector conocido como Planadas en Mocoa, a la entrada del condominio donde reside el director de la Defensa Civil.

“No podemos decir aún que se trató de un atentado aunque el vehículo fue impactado en cinco oportunidades con arma de fuego. Afortunadamente el señor Juan Carlos Cometa resultó ileso en esta situación”.

El coronel Gélves afirmó que no se tiene conocimiento de amenazas en contra del representante del organismo de emergencia en el departamento del Putumayo.

“Entiendo que le habían realizado un estudio de seguridad que arrojó un nivel de riesgo muy bajo, razón por la cual no contaba con ningún tipo de escolta. Como policía nacional no tenemos reporte o denuncia de algún tipo de amenazas en su contra. Por ahora no podemos establecer alguna hipótesis ni hacer algún señalamiento sobre los autores del hecho".

Le puede interesar: Una nueva masacre se registró en El Tambo, Cauca

Los investigadores continúan con el análisis de los proyectiles que impactaron el vehículo al tiempo que toman testimonios que permitan determinar la identificación de los responsables del caso que ha generado preocupación entre los habitantes de Mocoa.

“De manera coordinada estamos trabajando con la Fiscalía en el departamento del Putumayo para entregar en corto tiempo resultados sobre la investigación”, afirmó el coronel Francisco Gélves.

El oficial señaló que Juan Carlos Cometa estaba amparado por el denominado “plan padrino” de manera preventiva, incluso minutos antes había tenido contacto con una patrulla de la policía sin que se diera conocimiento de alguna situación especial.