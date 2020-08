Viaje al profundo Amazonas para redescubrir el caimán del Apaporis

EXPEDICIÓN AL ALMA DEL RÍO



Tras la muerte Medem en 1984 los caimanes del Apaporis quedaron en el olvido científico pues el río y su área circundante se convirtieron en fortín de la guerrilla de las FARC, pero más de 30 años después el biólogo Balaguera-Reina decidió ir tras las huellas del zoólogo letón.



"Mi pasión surgió desde que hice la tesis de pregrado con el caimán aguja o cocodrilo americano, como es conocido en el mundo, en el Parque Isla de Salamanca, en el Caribe, porque me parecen animales imponentes, fuertes y llamativos pero mal vistos por la gente porque les resultan extraños y hasta aterradores", dijo a Efe Balaguera-Reina.

Lea también: Habrá ley seca y toque de queda en Córdoba hasta el 1 de septiembre

Su primera expedición al Apaporis fue en diciembre de 2018. Viajó en avión de Bogotá a Mitú, capital del departamento de Vaupés, cerca de la frontera con Brasil, donde alquiló una avioneta que lo llevó a la aldea La Victoria, en el Amazonas.



La pequeña pista de tierra, perdida entre las interminables tonalidades del verde de la selva, había sido utilizada por las FARC y estaba abandonada desde que en 2016 esa guerrilla firmó la paz con el Gobierno.



A La Victoria, Balaguera-Reina llegó sin un centavo porque el hombre que inicialmente lo iba a llevar lo robó. Sin embargo, en ese caserío habitado por unas 90 personas encontró ayuda para investigar el caimán durante ocho días hasta que el piloto de la avioneta regresó por él.



De la mano de Alfredo Vargas, cacique de la etnia Carapana, se sumergió en las aguas del Apaporis, del que dice es "muy interesante biológicamente hablando por los raudales que generan cambios drásticos en el paisaje" y lo hacen diferente.



En Colombia "estamos acostumbrados a ver ríos como el Magdalena, el más importante del país, que es un caudal constante, plano, desde que llega a su cuenca media hasta que desemboca en Barranquilla", dice.

Lea aquí: Por primera vez, este sábado 72.000 personas presentan el Icfes desde sus casas



En cambio, el Apaporis tiene la particularidad de estar sobre una zona con una influencia geomorfológica enorme, como lo es el Escudo Guayanés, que hace posibles los florecimientos rocosos que, a su vez, crean espectaculares cascadas.



Esto hace que "los animales allí presentes estén aislados y sean poco conocidos" porque la zona del Apaporis se mantuvo inaccesible por el conflicto armado y porque cada viaje hasta allá cuesta aproximadamente ocho millones de pesos (unos 2.140 dólares), explicó.



CARA A CARA CON EL CAIMÁN



Cuando finalmente estuvo frente al caimán del Apaporis, el biólogo vio que se trataba de un animal de tamaño mediano que, en el caso de los machos, llega a medir hasta 2,5 metros, mientras que las hembras alcanzan en promedio 1,80.



Su piel es amarillenta y tiene puntos naranja en el cuello, al parecer producto de sedimentos de la zona, ya que en el río también hay oro.



"Esos colores no los tienen otros caimanes. Además, su cabeza es puntuda y esa es una característica que se da en animales grandes, como los cocodrilos, y no en los medianos", explica.



Al ser una especie endémica, como lo dijo Medem, "el caimán del Apaporis solo existe ahí y, por lo tanto, la humanidad debería protegerlo", afirma Balaguera-Reina.

Consulte aquí: No vamos a dejar de explorar el camino de la pedagogía en medios: Duque



El biólogo regresó al lugar varias veces en 2019 y los resultados de sus estudios, que publicará próximamente, "demostraron que genéticamente el animal no es tan diferente de otros de su especie del sector, pero morfológicamente sí tiene rasgos distintivos que requieren más análisis".



El éxtasis para el experto llegó en abril del año pasado, durante la temporada de eclosión, cuando de los huevos empezaron a salir nuevos caimanes, una "experiencia especial" que lo animó a seguir la investigación.



Para ello participó en el documental "En busca del caimán del Apaporis", que estrena este viernes el canal Señal Colombia, la televisión pública.



Esa producción deja claro que, aunque la especie no está en riesgo, hace parte de la dieta de los indígenas Carapana, Cubeo, Barasano, Tatuyo, Cabiyari, Carijonas, Tucanos y Yacuna.



"Es fundamental hacer entender a los nativos que ellos están ligados a la biodiversidad porque la protección de lo que es endémico solo depende de quienes viven en ese territorio, y en este caso son únicamente ellos", afirma.



Además, su conocimiento ancestral y el respeto que tienen por el río, cuya magia llevó primero a Federico Medem y luego a Sergio Balaguera-Reina a encontrar el caimán del Apaporis, es la garantía de que este animal seguirá tan vivo como el Amazonas colombiano.