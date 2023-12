[Video] Mujer dio a luz sobre la Vía Panamericana en el Cauca

Una llamada alertó al personal del hospital del corregimiento de El Bordo, que se desplazó de forma inmediata a la Vía Panamericana que conduce al municipio de El Patía, en el sur del Cauca, con el fin de atender a una mujer extranjera que estaba por dar a luz.

Héctor Fabio Acué, un enfermero que lleva 15 años atendiendo a las mujeres embarazadas de las zonas más apartadas acudió en la ambulancia que él mismo conduce, para atender el llamado.

En el sitio encontró a la mujer que estaba al costado de la carretera, dando a luz, acompañada únicamente de su compañero sentimental.

Mientras los vehículos pasaban por la vía, el enfermero que fue apoyado por el cuerpo de bomberos, realizó el procedimiento para cortar el cordón umbilical y traer a este mundo a una bebé.

“En conjunto con las unidades de bomberos atendimos esta situación y pudimos ver el nacimiento de una hermosa bebe. Luego las trasladamos a las dos al hospital de El Bordo donde se dio la atención primaria. Luego se llevaron a la ciudad de Popayán y se ha confirmado que están muy bien de salud”, contó a La FM de RCN Radio, Héctor Fabio.

En los 15 años que lleva atendido a mujeres embarazadas, son varios los casos que ha debido atender.

“Yo mismo manejo la ambulancia y por eso he atendido muchos casos, especialmente sobre el sector de la cordillera. He atendido pactos en la ambulancia, pacientes a quienes hemos tenido que transportar en caballos ya que son zona a las que no llegan las ambulancias y siempre estoy 24 horas disponibles para atenderlas”, puntualizó don Fabio.

Algunos comerciantes de El Bordo, donaron algunos artículos como pañales y elementos de aseo para la recién nacida.