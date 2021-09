“Como siempre, me paro en mi puesto de trabajo a vigilar qué no se nos entren personas de la calle o vendedores ambulantes, siempre estar pendiente, es esas dentro del supermercado Amorel, sale una niña, se le despego a la mama, no se lo qué pasó adentro, yo en mi instinto, de reojo alcanzó a ver a la niña afuera en dirección al carro, entonces lo único que hice fue reaccionar, la alcance a coger y la entré a donde la mamá, las cosas pasan muy rápido”, dice Hamilton recordando lo sucedido.