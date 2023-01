Vivir en Pasto con restricción de combustibles, un verdadero 'dolor de cabeza'

“En los acuerdos tenemos la misión de llegar a tratar el tema del abastecimiento de combustible para los taxis. Realmente en el decreto está que se abastece a los taxis en 48 horas, pero se retoma el tema para hacer un comunicado por parte de la secretaría de tránsito, de la Alcaldía y la Secretaría de Gobierno, para que los taxis se puedan abastecer de gasolina todos los días. Con respecto al acuerdo se vuelve a tomar el pico y placa”, explicó Gerardo Martínez, representante de la cooperativa nariñense de taxistas Coonartax.

Una prueba de que la situación va mejorando es que la espera para los conductores y sus vehículos en las filas es más corta, según Patricia Urbano quién, después de 40 minutos, logró ponerle combustible a su motocicleta en una de las estaciones del centro de la ciudad,

Lea además: Gobierno confirma llegada de galones de combustible para Nariño: se estudia acuerdo con Ecuador

“El día de hoy (jueves) me fue más fácil tanquear mi moto porque no tuvimos que trasnochar; fue más fácil pero es mucho trabajo también porque hay que estar pendiente de tanquear la moto e ir a trabajar. Esperemos que ya se nos mejoré la situación con la llegada de combustible a Tumaco para no tener estos inconvenientes”, dijo la motociclista.

Se espera que en los próximos días, ya con el incremento del combustible que llega desde Tumaco, la situación pueda solventarse totalmente.

Además, según los anuncios del Gobierno, la vía alterna que se construyen el municipio de Rosas (Cauca) podría terminar un poco antes con lo cual se normalizaría el tránsito de vehículos de carga incluyendo los vehiculos que traen el combustible.