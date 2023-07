¿Wilson está vivo? Revelan video de perro parecido caminando entre la selva

Miles de colombianos siguen con la esperanza de que Wilson, el héroe de cuatro patas, aparezca en la densa selva del Guaviare. A pesar de que ya ha pasado más de un mes desde su desaparición, hay personas que dicen que lo han visto deambulando en algunas zonas cercanas.

Desde el pasado 18 de mayo, las Fuerzas Militares indicaron que Wilson se separó de su guía y no fue hasta el 6 de junio que regresó, comió algo y se volvió a ir. Aunque muchos dicen que quería llamar la atención para que los militares lo siguieran, pues él sabía el lugar exacto en el que estaban los menores.

Exactamente, 4 días después, el 10 de junio, los cuatro niños aparecieron y llenaron de júbilo a todos los colombianos. 'Milagro, Milagro', fueron las palabras con las que anunciaron que los menores estaban con vida en medio de la densa selva, a pesar de la dificultad para comer, dormir y sobrevivir por 40 días.

Sin embargo, la desaparición de Wilson le sacó más de una lágrima a los colombianos, quienes pidieron que se siga buscando al canino.

Las Fuerzas Militares han hecho todo lo posible por hallar al héroe de cuatro patas, pero hasta ahora no se ha podido encontrar. Su guía sigue internado en la selva, intentando encontrar a Wilson e indica que no saldrá de allí hasta que no esté nuevamente con él.