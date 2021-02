Ya son 12 los muertos por accidente de lanchas en Tumaco

Previamente: Tres muertos y al menos doce desaparecidos deja choque de dos lanchas en Tumaco (Nariño)

Las informaciones entregadas por la comunidad de esta zona del puerto nariñense, que adelantó las primeras labores de búsqueda en las aguas del Pacífico, muestran que las lanchas tenían una capacidad para transportar cerca de 50 personas.

Miembros de la Armada nacional y de la Estación de Guardacostas de Tumaco, en la mañana del domingo, permitieron confirmar la cifra de fallecidos.

“Las personas fallecidas responden a las siguientes identidades: Alvear tenorio Sinisterra de 49 años, Cintia Alexandra Preciado de 23, Junior Daniel Hurtado cabezas de 19, Leidy Yurany Montenegro de 23 y Cristian Perlaza de 21 años. Los menores son: Juan Jefersson Perlaza de 16 años, Shaira Johana Rodríguez Angulo de 11 años, Jerson David Rodríguez Angulo de 6 años de 6, Jessier Tomas Preciado de 5, Luis Ángel Cortez de 4 años, Freider Felipe dajome Bangueras de 3 y John alexander Armero Rodríguez de 3 años de edad”, confirmó Emilsen Angulo Guevara, alcaldesa de Tumaco.

De otra parte el contraalmirante José David Espitia, comandante de la Fuerza de Tarea Contra el Narcotráfico, explicó algunos detalles de las labores de búsqueda en las cuales participaron aeronaves de la Fuerza Aérea y de la Armada, además de lanchas de los Guardacostas, de los Bomberos y de la Defensa Civil así como la participación activa de la comunidad tumaqueña.

“Nos unimos a la alcaldía y en esto le pedimos contar con todo el apoyo de la comunidad en el sentido de no compartir imágenes que puedan atentar contra la dignidad de las personas y que, así mismo, incrementen el dolor de las familias; esa es la labor más importante que debemos cumplir en este momento, tratar de minimizar el dolor. Por ese motivo, sin descanso, seguiremos trabajando haya donde sea necesario para encontrar hasta el último de los desparecidos", expresó el alto oficial de la Armada.

Luis Angulo Camacho, representante legal del Concejo Comunitario Recuerdo de Nuestros Ancestros del Río Mexicano, se refirió a las circunstancias del incidente y explicó la a razón para que no se conozca un numero exacto de personas desparecidas.

“En concreto no tenemos una cifra que podamos detectar del número de desaparecidos, porque las embarcaciones partieron con un número de personas que no se contabilizan. Cuando nosotros salimos al territorio es una cosa, pero como ahora iban a una fiesta, siempre se ubican los transportes y la gente se embarca y no pagan recursos; el dueño de la fiesta hace los preparativos y se embarcan. La mar está dura, nosotros estuvimos con la Capitanía de Puerto ubicando el área donde fue la tragedia y pudimos observar que la mar estaba dura y ya estábamos asustados. Seguramente llevaban mucha gente y sin protección, no llevaban salvavidas. Ellos están acostumbrados a llevar su cargas, pero la circunstancias eran difíciles", expresó el líder comunitario Afro.

Finalmente, las autoridades instalaron un punto de infracción en el muelle de embarque para que los familiares de las personas desaparecidas entreguen datos que permitan escurecer cuántas personas estaban en las lanchas. Así mismo, Defensa Civil activo líneas telefónicas para recibir esos datos.