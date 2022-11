Suspenden del cargo a funcionario de Migración que agredió a pasajero en El Dorado

La Procuraduría General de la Nación se pronunció sobre el caso de agresión por parte del funcionario de Migración Colombia, Jaime Adolfo Sánchez, quien golpeó a un ciudadano cuando ingresaba al país.

A través de su cuenta en Twitter, esa entidad señaló que el proceso será asumido por la Procuraduría Delegada para la Moralidad y Transparencia Pública, en donde se evaluarán las medidas que podrían adoptarse contra el funcionario, de acuerdo al Código Disciplinario Único.

“Procuraduría ejerció poder disciplinario preferente para investigar a funcionario de Migración Colombia que agredió a viajero en aeropuerto de Bogotá. Se evaluarán medidas que podrían adoptarse, entre las que se encuentra la suspensión del cargo”, precisó la Procuraduría.

De la misma forma, la Procuraduría señaló que mientras se adelantan las investigaciones correspondientes para esclarecer esos hechos el funcionario Jaime Adolfo Sánchez fue apartado del cargo.

Por su parte, la Unión Nacional Sindical de Empleados de Migración Colombia (UNASEMIGC), respaldó el actuar del funcionario, e indicó que su reacción se debe a la sobrecarga laboral que tienen los trabadores de esa entidad.

“Tema de intolerancia por sobrecarga, ya habíamos advertido a la nueva administración @MigracionCol y en ese sentido reiteramos con urgencia la ampliación de la planta, el nombramiento de más de 140 vacantes y el diálogo”, señaló ese gremio en Twitter.

Entre tanto, Juan Ramón Camarillo, el pasajero de 32 años de edad quien fue agredido, también se pronunció en esa misma red social.

Dijo que "pensé que me volvería famoso por ser un buen ingeniero, pero resulta que me vuelvo famoso por un cavernicola de @MigracionCol que me agredió. Lo bueno es que todo quedó grabado en video y nunca agredí al señor.”

El hombre concluyó que esperará que la justicia tome cartas en el asunto y que se adelante el proceso correspondiente en contra del funcionario, tras argumentar que no hay ninguna razón para actuar de esa forma.