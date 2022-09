Taxistas están furiosos con Gustavo Petro: canceló a última hora reunión que tenían

Este jueves 29 se septiembre, el presidente Gustavo Petro tenía programada una reunión con el gremio de taxistas del país en el hotel Hilton de Corferias, con el objetivo de abordar temas en torno al aumento en el precio de la gasolina y el seguro de vehículos Soat, que han sido de gran relevancia para los conductores durante las últimas semanas.

No obstante, el mandatario no asistió al compromiso y solo media hora antes de que se diera inicio a la reunión, Casa de Nariño dio a conocer que el presidente no podía asistir, sin explicar los motivos, además de agregar que será el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, quien asista al encuentro para tratar los temas pendientes.

Ante la eventualidad, el gremio advirtió que de no darse un encuentro directo con el presidente de la República, estimarían entrar en paro, a lo que el ministro Reyes reaccionó e hizo una invitación a que el encuentro se dé con él como delegado.

“Si se van a ir a un paro y van a bloquear las calles, ¿con eso arreglan los problemas? Los problemas se arreglan conversando, este es un escenario de diálogo y de construir consensos, los vamos a escuchar a todos”, dijo Reyes, según indicó Noticias RCN.

Entre otros temas que esperan abordarse en el encuentro -en caso de darse- aparece la seguridad de los taxistas, las tarifas de los servicios y proyectos de educación para el gremio.