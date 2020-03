Taxistas piden garantías para prestar servicio en medio de crisis

El Sindicato Nacional de Conductores del Gremio de Taxistas (Sinta), le está pidiendo al Gobierno Nacional que adopte medidas en pro de la protección del gremio en Colombia. Los conductores aseguran que están prestando el servicio sin ningún tipo de protocolo para la seguridad de ellos y sus pasajeros.

Los taxistas manifiestan, además, estar preocupados por el riesgo de contagio al que se enfrentan, sin embargo, señalan que no tienen otra opción que la de seguir prestando el servicio en el país. A través de una carta, les han solicitado a los gobiernos que se tomen medidas urgentes.

"La declaratoria de cuarentena en Colombia por parte del Ejecutivo, donde se han expedido una serie de decretos, se olvidó de la protección del gremio de taxistas a nivel nacional, del cual somos más de un millón y medio de conductores que no contamos con contratos de trabajo", señaló Daniel Méndez, presidente del sindicato.

Méndez asegura que, la mayoría de los taxistas en el país, "no tenemos afiliación a seguridad social, riesgos laborales, ni pensión. No tenemos un salario, no estamos inscritos como población vulnerable y nos estamos arriesgando todos los días a quedar contagiados por estar prestando un servicio básico esencial para la comunidad en general".

Los taxistas hicieron un llamado, "urgente a la Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo, para que interceda por la protección de sus derechos como taxistas, para que se nos protejan nuestros derechos a la salud y a la igualdad como poblaciones vulnerables y en riesgo inminente".

Por ahora, el sindicato señala que como gremio mantienen el compromiso de prestar el servicio de transporte público "sin importar nuestras vidas, nuestra integridad, arriesgándonos todos los días y arriesgando a nuestras familias. Seguiremos aportando nuestro granito de arena para mover la economía del país".