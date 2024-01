Temblor en Colombia: ¿Cómo se puede activar la alerta de sismos en el celular?

Durante la mañana de hoy, viernes 19 de enero, se registró un fuerte temblor con una magnitud de 5,6. A continuación, ocurrieron algunas réplicas que generaron preocupación entre muchos residentes, quienes se cuestionaban sobre la activación de las alertas sísmicas en sus teléfonos móviles para estar preparados ante posibles situaciones.

Y es que segundos antes del temblor, algunos colombianos recibieron una alerta en el celular que los alertó de que un fuerte temblor podría ocurrir. Segundos después, a las 6:26 a.m. el Servicio Geológico Colombiano reportó un sismo con epicentro en Ansermanuevo, Valle del Cauca.

Posteriormente, se registró una réplica de magnitud 3,7 en la escala de Ritcher y durante la mañana del día de hoy se han producido otros sismos.

Por esto, algunas personas se preguntan cómo pueden activar las alertas de sismos, con el fin de estar atentos ante cualquier movimiento telúrico que se registre nuevamente.

¿Cómo activar la alerta de sismos en Colombia?

Para habilitar las notificaciones de sismos en un dispositivo Android, siga estos pasos:

Abra la aplicación "Configuración". Acceda a la sección "Seguridad y emergencia". Seleccione la opción "Alertas de terremotos". Active la función deslizando el interruptor "Alertas de terremotos" a la posición "On". En caso de no encontrar la categoría "Seguridad y emergencia", puede explorar las opciones "Ubicación" y luego "Avanzada" para hallar la sección "Alertas de terremotos".

Una vez activada la alerta de sismos, su dispositivo Android recibirá notificaciones al detectarse un terremoto en su área. Estas notificaciones proporcionarán detalles como la magnitud, ubicación y hora del evento.

Adicionalmente, puede configurar su teléfono para que emita una alarma sonora al detectar un terremoto. Para hacer esto, seleccione "Alertas de terremotos" y posteriormente "Sonido de alertas", activando el interruptor correspondiente.

Es crucial tener en cuenta que la alerta de sismos no es infalible; es posible que no todos los terremotos se detecten y que las notificaciones tengan ciertos retrasos. No obstante, esta función brinda tiempo valioso para prepararse ante un evento sísmico.

Se recomienda seguir estos consejos para estar preparado ante un terremoto:

Elabore un plan de emergencia familiar. Determine un punto de encuentro en caso de emergencia. Prepare un kit de emergencia con suministros básicos para varios días. Adquiera conocimientos sobre cómo protegerse durante un terremoto.

*Este contenido tuvo intervención de una inteligencia artificial