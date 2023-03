"Temo por mi vida": Aida Merlano tras ser deportada a Colombia

Tras ser reseñada por las autoridades, la excongresista Aida Merlano afirmó en las instalaciones de la Dijín que asumirá la responsabilidades por sus errores, pero señaló que “no voy a asumir responsabilidades y delitos que no he cometido”.

Así mismo, la exlegisladora sostuvo que nunca ha huido de la justicia. “Me fui porque mi vida corría peligro en este país y me fui a prepararme para regresar con pruebas", sostuvo.

Indicó que teme por su vida, al tiempo que anunció que develará los delitos cometidos por lo que consideró es el clan mafioso de la Costa Caribe.

“Quiero agradecerle a los dos Gobiernos tanto a mi presidente Gustavo Petro por agilizar el proceso de deportación porque no fue una extradición, también quiero agradecerle al gobierno de Nicolás Maduro que hizo posible que yo regresara a mi país”, expresó.

Así mismo, Merlano indicó: “tengo como prioridad hacerle frente a todos los procesos que cursan en mi contra, darle la cara la justicia para responder por los delitos que cometí y para defenderme de los delitos que me imputaron injustamente y de los que yo me declaro inocente”.

“Otra prioridad que tengo y es una de las más importantes pedirle al presidente Gustavo Petro la seguridad y la integridad de todos los miembros de mi familia, de los que han sido víctimas de amenazas, atentados y de intentos de secuestro denunciados desde hace muchos años sin eco en la Fiscalía General”, manifestó.

De igual manera, la excongresista insistió en “pedirle por mi integridad porque temo por mi vida, temo ser víctima de un atentado y esta vez que logren su cometido como cuando lo intentaron hacer el día que intentaron asesinarme en una finca, luego de ser violada y logré salir sana y salva y me resguarde en el gobierno del presidente Maduro”.

“Yo espero que se haga pronta justicia y comiencen los procesos no sólo los que cursan en contra mía porque admito que debo asumir la responsabilidad de mis errores pero no voy a asumir responsabilidades y delitos que yo no he cometido”, dijo.

Entre tanto, Merlano le exigió a la Fiscalía General “que comiencen las investigaciones y las imputaciones de los delitos que yo he denunciado de los que tengo pruebas que están entregadas no solamente en la fiscalía sino también en la Corte Suprema de Justicia, lo suficiente como para dar medida de aseguramiento a todas las personas que denunciar”.

“También les aclaro que no regresé a este país para ser piedra de tropiezo de nadie”, concluyó.