"Tendremos que hacer un recorte del presupuesto de 2024": Minhacienda

El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, se pronunció este viernes a propósito de la decisión de la Corte Constitucional de tumbar el artículo de la Reforma Tributaria, en el cual se propone la deducibilidad de regalías a compañías petroleras.

De acuerdo con el funcionario, con esta decisión se debe tener un recorte del presupuesto general de la nación para el 2024.

“Como esto nos desfinancia el presupuesto del 2024 y nos desfinancia en aproximadamente tres billones de pesos más la retención en la fuente que se ha hecho en el 2023, tendremos que establecer un recorte en el presupuesto”, dijo el ministro Bonilla.

Asimismo, el funcionario sostuvo que este mecanismo se había propuesto teniendo en cuenta que el estado es el dueño del subsuelo en donde se hace extracción por parte de estas compañías petroleras.

“El recurso mineral energético es del subsuelo colombiano, el propietario del subsuelo es el Estado. El Estado lo que hace es entregarle a un particular la posibilidad de explotarlo, el particular le paga al Estado con las regalías, por lo tanto no forma parte de su costo de producción” , agregó el ministro de Hacienda.

En ese mismo sentido, sostuvo que se tiene que identificar si se pueden trasladar todo el pago de regalías a que sean en especie, de tal manera que no entren en la contabilidad de quienes explotan el recurso.

“La discusión en la Corte siempre giró acerca del pago de regalías en dinero, porque estas entraban en la contabilidad de quienes explotan el recurso mineral energético” , puntualizó el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla.