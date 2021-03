Tenga en cuenta estas recomendaciones en las vías este puente festivo de Semana Santa

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) emitió una serie de recomendaciones para los conductores que tienen previsto viajar por las carreteras del país, durante el puente festivo de la Semana Santa.

Esa entidad adelanta un ejercicio de acompañamiento a los conductores e hizo un llamado de atención para que no excedan los límites de velocidad, respetar las señales de tránsito, no conducir bajo los efectos del alcohol o el con 'guayabo', que son algunas de las tres principales causas de la siniestralidad en el país.

El director de esa entidad, Luis Lota, reiteró la necesidad de que los viajeros sean conscientes del autocuidado y atender las recomendaciones en materia de seguridad vial.



"Es muy importante verificar el estado mecánico del vehículo como revisar las llantas, los frenos, las luces, los limpiabrisas y demás elementos de seguridad, así como todos los documentos que garantizan que nuestro automóvil puede transitar de manera correcta. Si los viajes son largos, la recomendación es hacer pausas activas. En caso de que la lluvia sea muy fuerte, lo mejor es hacerse a un lado de la vía mientras pasa el temporal para poder retomar el camino”, explicó.



Algunas vías del país presentan cierres totales o parciales por las lluvias y ejecuciones de obras, por lo que se recomienda revisar las condiciones de las carreteras antes de viajar.



“Para esto deben tener presente y consultar el #767 entre otras aplicaciones del sector Transporte, a través de la cual se pueden verificar el estado de las carreteras y conocer cualquier inconveniente que encuentre en las mismas" afirmó Lota.



Recomendaciones para los conductores:



- Descansar lo suficiente antes de conducir y si es un viaje largo hacerlo gradualmente cada 2 o 3 horas durante los recorridos.



- Verificar el equipo de seguridad y prevención con los 9 elementos esenciales que este debe tener: un gato, cruceta, señales reflectivas, extintor, botiquín de primeros auxilios, tacos de bloqueo, caja de herramientas, llanta de repuesto y linterna.

- No adelantar en doble línea continua.



- No exceder los límites de velocidad.



- No conducir en estado de embriaguez.



- No realizar maniobras peligrosas (motociclistas).



- Al emprender el viaje de regreso la principal recomendación es madrugarle al plan retorno, de esta manera evitará alto flujo vehicular a su lugar de destino.



- Revisar las llantas porque con las lluvias, una llanta muy desgastada puede perder adherencia con el suelo, ocasionando que el vehículo se deslice y pierdas el control.



- Revisar de manera constante que el limpiabrisas tenga líquido suficiente y las escobillas no estén desgastadas. Recuerde que con la lluvia, niebla o granizo, se reduce considerablemente la visibilidad.