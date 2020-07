Tenga en cuenta las restricciones de cada ciudad durante este puente festivo

Atlántico - Barranquilla

El distrito de Barranquilla de acuerdo con el comportamiento que está mostrando la pandemia anunció las nuevas medidas que regirán a partir del 16 de julio hasta el 2 de agosto de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19 y el aislamiento preventivo obligatorio determinado por el Gobierno Nacional.

Se levanta el toque de queda en la capital del Atlántico, la ley seca regirá los fines de semana, desde el viernes a las 8:00 de la noche hasta el lunes a las 5:00 de la mañana, o el martes si es lunes festivo, se mantiene el pico y cédula de dos dígitos y la atención del comercio al público se mantiene solo de manera virtual y por servicio a domicilio.

El 21 de julio empieza la primera fase de reactivación económica y social de la ciudad. La segunda fase iniciará el 27 de Julio con la reapertura gradual de varios sectores que están por definir.

Por su parte, la gobernadora, Elsa Noguera, anunció que, por decreto departamental, los 22 municipios del Atlántico deberán permanecer en aislamiento preventivo obligatorio hasta el 27 de julio de 2020.

La medida de Toque de Queda continua los días de semana desde las 8:00 p.m. a 5:00 a.m., del día siguiente. Para los fines de semana el toque de queda inicia el viernes de 8:00 p.m. a lunes 5:00 a.m., con excepción del fin de semana con lunes festivo 20 de julio, que será desde el sábado a las 2:00 p.m. hasta las 5:00 a.m. del martes 21 de julio.

La ley seca continua durante los días de semana desde las 8:00 a.m. a 5:00 a.m. del día siguiente. y los fines de semana la medida inicia el viernes desde las 8:00 a.m. a lunes 5:00 a.m., con excepción del fin de semana con lunes festivo 20 de julio, que será hasta las 5:00 a.m. del martes 21 de julio.

Santander – Bucaramanga

En casa y sin permiso para salir a abastecerse o hacer ejercicios al aire libre estarán los santandereanos durante este fin de semana con festivo incluido.

Mauricio Aguilar, gobernador de Santander, aseguró que esta vez el toque de queda iniciará el sábado a las 8 de la noche y finalizará el martes.

El mandatario evidenció su preocupación por el aumento considerable en los casos de COVID-19, por lo que pide a los ciudadanos mantener el autocuidado.

Bolívar – Cartagena

Desde este viernes a partir de las 7 de la noche y hasta el martes 21 de julio a las 4 de la mañana, en los municipios del departamento de Bolívar rige el decreto 288, por medio del cual se restringe la movilidad de medios de transporte y de personas, en todo el territorio bolivarense.

El Gobernador, Vicente Blel, señaló que los alcaldes municipales deberán velar por el cumplimiento de las medidas establecidas, en coordinación con Fuerza Pública.

“Cumplimos hoy más de cien días de emergencia por COVID-19 y en Bolívar no vamos a bajar la guardia, así que les pido a todos los ciudadanos, cumplir con las medidas decretas. El incumplimiento dará lugar acciones correctivas por parte de la Policía Nacional”, expresó el mandatario del departamento de Bolívar.

El alcalde de Cartagena, William Dau manifestó que, confía en el buen comportamiento de los cartageneros, por eso no habrá toque de queda, pero continúa la ley seca, decretada desde el pasado jueves 16 de Julio, hasta las doce de la noche del lunes festivo 20 de julio.

la Policía de la Metropolitana de Cartagena, y de Bolívar, adelantarán planes preventivos y operativos, en puntos estratégicos de la ciudad, con el fin hacer cumplir los decretos expedidos por los gobiernos de turno.

Pereira

Hasta el momento sólo los municipios metropolitanos de Pereira y La Virginia han anunciado la adopción de medidas especiales de cuarentena para la ciudadanía durante este puente festivo.

En la capital de Risaralda a partir de las seis de la tarde de este viernes 17 de julio y hasta las seis de la mañana del martes 21 del mismo mes, regirá la ley seca.

En el municipio de La Virginia también se acogió durante todo el puente festivo la ley seca. Sin embargo, en esta localidad igualmente se implementará en las horas de la noche el toque de queda.

Armenia

La única modificación que tuvo el decreto de aislamiento en Armenia tiene que ver con ley seca y la venta de licores desde del 16 de julio hasta el 1 de agosto.

De acuerdo a la información presentada por la alcaldía Armenia se mantiene la modalidad de pico y cédula donde pueden salir las personas con número pares unos días e impares otros.

Se implementa ley seca hasta el próximo 1 de agosto y se permite la venta de licores a domicilio y no para consumir en el sitio.

La estrategia de reactivación económica continúa, por eso todo el comercio en general tendrá apertura desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche.

También, desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche será permitido el servicio en mesa de los restaurantes que hacen parte del proyecto piloto de activaciones económicas y de 10 de la noche hasta la medianoche se permitirá el servicio de domicilios en la ciudad.

Huila - Neiva

En Neiva se mantiene el pico y cédula de lunes a sábado, en donde se las personas pueden salir teniendo en cuenta el último de su documento.

Sin embargo, para este fin de semana desde el sábado a las 10 de la noche iniciará el toque de queda en la ciudad de Neiva, el cual se extenderá hasta el lunes 20 de julio a las 5:00 de la mañana. El domingo habrá confinamiento total.

A nivel departamental son 37 los municipios de Huila, en donde los alcaldes han dado continuidad a los decretos, en algunos municipios turísticos se anunció cierre de las fronteras para evitar la llegada de personas, en todos se mantiene el toque de queda.

Valledupar

En Valledupar las medidas de aislamiento adoptadas por la alcaldía de la ciudad comenzaron a extremarse desde este jueves, con la aplicación del toque de queda nocturno que inicia a las 8 p.m., hasta las 4 a.m. y que se extenderá hasta este martes.

En el decreto expedido quedan exceptuados los servicios de domicilios hasta las 9 de la noche durante los 3 días de puente festivo.

Norte de Santander - Cúcuta

Las autoridades de Norte de Santander anunciaron que continúa el toque de queda en los 40 municipios del departamento, durante este puente festivo desde las 8 a.m., hasta las 4 a.m.

Además, se aplicará la ley seca en varios municipios especialmente los de mayor atracción turística. También continua el pico y cédula y el pico y placa. Solamente una persona por familia podrá hacer compras en los supermercados.

Riohacha

En Riohacha este fin de semana regirán las medidas de toque de queda y ley seca a partir de las 2:00 p.m., de este sábado 18 de julio, hasta las 4 a.m., del martes.

Según lo contemplado en el Decreto 134, durante estos días estará prohibida la movilización de vehículos y personas en toda la jurisdicción, salvo las excepciones contempladas en el Decreto presidencial.

La finalidad es salvaguardar la integridad de los habitantes de la ciudad en medio de la emergencia sanitaria, donde el número de contagios por COVID-19 ha aumentado con el paso de los días.

Tunja

En Tunja habrá ley seca durante este puente festivo, que inicia desde este viernes a las 5 de la tarde y se extiende hasta el martes 21 de julio a las 6 de la mañana.

Además, continúa el toque de queda diario desde las 9 p.m., hasta las 5 a.m., así como los horarios establecidos para el abastecimiento de alimentos de acuerdo con el pico y cédula.

Córdoba - Montería

Desde este viernes a partir de las 6:00 p.m., comienza la ley seca y el toque de queda en el municipio de Montería hasta el próximo martes.

Estas medidas son con el objetivo de frenar el avance de los contagios de la Covid-19 y evitar que las personas estén en las calles.

En los demás municipios de Córdoba también habrá toque de queda durante el puente festivo para controlar el consumo de licor y las fiestas clandestinas.

Meta - Villavicencio

Desde este viernes iniciará la medida de ley seca, acompañada de toque de queda que fue ampliado una hora más con motivo del puente festivo.

La secretaria de Gobierno de Villavicencio, Andrea Lizcano, indicó que desde las 5 de la mañana de este viernes y hasta las 5 de la mañana del martes 21 de julio, quedará prohibido el expendio y consumo de bebidas alcohólicas.

La funcionaria indicó además que, durante este fin de semana, el toque de queda irá desde las 7 de la noche, hasta las 5 de la mañana.

Los restantes 28 municipios del Meta también tendrán toque de queda una hora antes, es decir, desde las 8 de la noche y hasta las 5 de la mañana.