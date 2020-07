Tenga en cuenta quién puede salir y quién no tras la extensión del aislamiento preventivo

El presidente Iván Duque anunció la prolongación del aislamiento preventivo hasta el 1 de agosto y autorizó además la reapertura de restaurantes y gimnasios en los municipios no Covid-19.

Su anuncio generó confusión en la mayoría de colombianos que ya no sabe quiénes siguen en cuarentena y quienes no, de hecho muchos han asegurado que con tantas excepciones que hay ya esto no sirve en el país porque las personas ya retornaron a sus actividades.

En diálogo con La FM, Diego Molano, director del Departamento Administrativo de la Presidencia, aclaró que aún se mantienen restricciones y que la decisión de ampliar el aislamiento se tomó con el comité de expertos que asesora al Gobierno.

Aseguró que en este momento quienes están en cuarentena obligatoria son los adultos mayores de 70 años, quienes deben permanecer aislados por ahora hasta el 30 de agosto, de igual forma los niños y jóvenes que están en estudio en casa.

Si se suman estos dos sectores de la población, 15 millones de personas aún están en aislamiento obligatorio, aseguró Molano.

Además señaló que pese a que ya se encuentran habilitados casi todos los sectores de la economía, continúan las restricciones para los bares, restaurantes y gimnasios, considerados como las actividades en las que hay mayor riesgo de contagio.

“También siguen aislados los que tienen actividades en bares, restaurantes y no pueden salir a trabajar. De resto es la aplicación más bien del autocuidado de esos que están saliendo a trabajar”, agregó.

Molano explicó que el Gobierno ahora avanza en una progresividad “más selectiva y regional” porque de los 1.103 municipios en Colombia, hay 790 con baja afectación de Covid-19 o no tienen el virus, por lo que allí el Gobierno permitió que puedan habilitarse las actividades que hasta hoy se venían desarrollando a través de pilotos.

En esas zonas ahora podrán operar los restaurantes, cultos religiosos, las actividades recreativas, teatros y el entretenimiento y en los que tienen alta afectación por casos de coronavirus, los alcaldes podrán solicitar al Gobierno que les permita desarrollar pilotos de estas actividades para ir avanzando en la reapertura.