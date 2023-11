​​​​​​​Tengan cuidado las EPS con estar insinuando una especie de pánico: MinSalud

El viceministro de Salud, Jaime Urrego, hizo un llamado a las EPS para que no generen pánico con la suspensión de servicios médicos y atenciones en salud.

El funcionario fue claro en asegurar que este comportamiento podría generar sanciones por parte de las autoridades correspondientes.

“Tengan cuidado las EPS con estar insinuando una especie de pánico que tiene implicaciones en el derecho humano en salud y también en el tema financiero, porque no corresponde a la realidad”, señaló.

Subrayó que la Superintendencia Nacional de Salud (SNS) adelanta una evaluación de la parte financiera de las EPS.

“La Superintendencia pidió ayer un nuevo informe a la EPS Sanitas para que en cuatro horas presentará detalles de lo que estaba sucediendo con la escasez de medicamentos y estamos esperando la evaluación de la entidad la Supersalud en torno a esta problemática”, sostuvo.

Urrego indicó que se hace urgente hacer esta evaluación para determinar cuál es la verdadera crisis financiera que tienen las EPS.

“Si nosotros convocáramos a todos los prestadores de salud en el país, no cabe en un estadio con las deudas que tienen las EPS, así que no me digan que todo es porque no es suficiente y entonces porque no les pagan”, indicó.

Apuntó que se están cerrando varias entidades de salud a nivel nacional: “Estamos viendo prestadores privados cerrando las unidades de atención no solo en los hospitales públicos, y poniendo demandas, todo está en litigio judicializando porque no les pagan esto es un tema muy grave, no generado ni por la reforma, ni por este Gobierno, al contrario la reforma apunta de manera muy clara a resolverle la situación a pacientes y a quienes les presta el servicio que es el hospital público o la empresa privada o que el operador que entrega medicamentos tenga a tiempo y con suficiencia los dineros para poder prestar los servicios”.

Tras estos señalamientos, la presidenta de Acemi, el gremio de las EPS del régimen contributivo, Ana María Vesga señaló que el Gobierno no puede pensar que se está generando pánico en el país, por decir la verdad de la situación financiera en la que se encuentran varias entidades.

“No pánico no, es una advertencia responsable de quien quien tiene la misión de prestar el servicio de salud a la población colombiana, esto se ha venido advirtiendo por eso el llamado que hizo cruz verde es una prueba que cuando no hay recurso realmente imposible prestar los servicios y si esto no tiene una corrección pronta lo que tenemos es una agudización de la crisis”, afirmó.