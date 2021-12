Términos y condiciones, actividad RCN radio - Tauroemocionco

Como requisito indispensable para participar en la actividad de “RCN RADIO - TAUROEMOCIONCO” solicitamos leer con detenimiento los Términos y Condiciones aplicables a la actividad, los cuales declara haber comprendido y aceptado en su totalidad.

Los Términos y Condiciones aplicables al Concurso podrán ser consultados en cualquier momento ingresando a www.rcnradio.com

CONDICIONES ESPECIALES DE LA ACTIVIDAD

Descripción:

TauroemocionCo quiere unirse en diciembre para premiar a 10 personas para asistir a los eventos de Tauromaquia en la ciudad de Cali.

Mecánica:

@TauroemocionCo regalará 10 abonos para la #FeriaTaurinadeCali2021, sólo con seguir estos pasos:

1. Seguir a @TauroemocionCo

2. Compartir esta publicación en tu muro.

3. Comentar esta publicación mencionando a dos amigos.

Requisitos para participar:

Únicamente podrán participar en la actividad las personas naturales que cumplan los siguientes requisitos:

Ser mayor de 18 años.

Puede participar a nivel nacional.

@TauroemocionCo ni la OAL se hacen cargo de los tiquetes ni de los viáticos de las personas ganadoras.

Seguir las cuentas de Instagram de @TauroemocionCo

Compartir esta publicación en tu muro.

Comentar esta publicación mencionando a dos amigos.

Tener documento de identidad válido y vigente (no se acepta contraseña).

La cuenta del Facebook del participante debe ser pública para validar que cumplen con todos los requisitos.

No pueden participar empleados de RCN ni familiares, trabajadores, contratistas o colaboradores de Pedro TauroemocionCo, y/o sus familiares directos hasta en segundo grado de consanguinidad (inclusive), segundo de afinidad (inclusive) y primero civil.

No podrá participar en esta Actividad las personas que hayan recibido previamente algún Premio dentro de la presente Actividad.

Condiciones y restricciones generales:

La Actividad está sujeta a las condiciones y restricciones que se indican en este documento.



Modificación: El Organizadores se reservan el derecho a modificar, aclarar, o adicionar los T&C de la Actividad en cualquier momento y por cualquier motivo, para lo cual notificarán mediante publicación en la Plataforma, por lo cual no se aceptará reclamación alguna en caso de que el Participante omita validar constantemente la Plataforma.



Suspensión, Cancelación, Postergación: Asimismo, y hasta donde sea legalmente permitido, el Organizadores se reserva el derecho de suspender, descontinuar, cancelar o posponer la Actividad en cualquier tiempo y sin expresión de causa, siempre que sea debida y oportunamente informada esta situación a través de la Plataforma, y lo hagan de acuerdo a las leyes y reglamentos aplicables, y sin que se deba pagar indemnización o suma alguna a ningún Participante alguno.



Medidas de Seguridad: El Organizadores podrá implementar todas las medidas de seguridad que considere necesarias para garantizar la imparcialidad de la Actividad, por lo cual el Organizadores se reserva el derecho, a su entera discreción, de descalificar a cualquier Participante y Ganador que considere que esté manipulando el proceso o el funcionamiento de la Actividad.

IDENTIFICACIÓN DEL PREMIO

Plan de premios:

Se entregarán

10 abonos de sombra para la feria Taurina de la ciudad de Cali

SELECCIÓN DE LOS GANADORES

Ganarán los 10 primeros participantes que hayan etiquetado la mayor cantidad de personas.

El día 22 de diciembre a las 4 de la tarde, el depto de producción digital de RCN RADIO (Sergio Martin) revisará en el fanpage de RCN RADIO para validar 10 primeros que cumplan con las condiciones serán los ganadores.

Revisaremos que el @ de la publicación este siguiendo o sea seguidor de la cuenta de Facebook de @TauroemocionCo y @RCNRADIO

Si cumple estas dos características enviaremos un mensaje interno desde el Instagram de la mega con la siguiente información:

Hola @xxxxxxx, gracias por participar en la dinámica que realizamos junto a @TauroemocionCo

Queremos contarte que fuiste uno de los ganadores, por favor envíanos los siguientes datos (Nombre, Nro. de Cedula de Ciudadanía y Nro. de Celular) a más tardar el día de mañana, para coordinar la entrega de este reconocimiento la próxima semana, en los horarios de 8:00 am a 4:00 pm de lunes a viernes en las instalaciones de RCN RADIO CALI Calle 30 # 8-24. Cali-Colombia. El ganador deberá tener el mensaje la sede de Rcn Radio y anexar la Cédula de Ciudadanía.

La actividad contará con el acompañamiento de un representante de la auditoría de RCN Radio.

En caso de que se presente alguna de las siguientes circunstancias con el posible ganador:

El posible ganador expresamente rechace o no acepte el premio.

No sea posible notificar al posible ganador, teniendo en cuenta las condiciones establecidas en el siguiente numeral.

El posible ganador no cumpla con una o varias de las disposiciones de estos Términos y Condiciones.

Se revisará el tercer/cuarto mensaje en orden de llegada y así sucesivamente hasta que un posible ganador cumpla con todos los requisitos y acepte de forma efectiva el premio.

Una vez se tengan los datos confirmados, se establecerá comunicación mediante llamada telefónica, RCN Radio realizarán hasta tres (3) llamadas para contactar al posible ganador, en intervalos de diez (10) minutos cada una. Es decir, si en el primer intento no se logra establecer comunicación con el posible ganador, diez (10) minutos después de la primera llamada se realizará el segundo intento.

Si al segundo intento tampoco se puede establecer comunicación con el posible ganador, nuevamente se dará un plazo de diez (10) minutos para realizar el tercer y último intento para contactar al posible ganador.

Si luego de haber realizado los tres (3) intentos el posible ganador no puede ser contactado, se entenderá que el mismo ha renunciado al concurso y por tanto a reclamar el premio, por lo que no le asistirá derecho alguno para reclamar RCN Radio.

Llegado el caso de no poder establecer contacto con el posible ganador, Rcn Radio procederá a contactar al primer suplente del ganador, aplicando la misma dinámica de intervalos de diez (10) minutos.

Importante: En caso de que RCN Radio no pueda establecer contacto con el posible ganador o cualquier de sus suplentes, se declara el sorteo desierto.

CONDICIONES PARA LA ENTREGA DEL PREMIO

Documentos requeridos para la entrega del premio

Los participantes que resulten favorecidos como posibles ganadores de las convocatorias deberán presentar sin excepción alguna las evidencias que a continuación se relacionan:

Documento de identidad válido y vigente (no se acepta contraseña).

RCN Radio se reserva el derecho de verificar la identidad del posible ganador, con el fin de corroborar que los datos de la persona que se presente efectivamente corresponden a los de la que haya resultado favorecida con el Sorteo.

Importante: En caso de que el posible ganador del concurso omita la entrega de uno o varios de los documentos señalados anteriormente, RCN Radio no procederá a la entrega del premio y el posible ganador deberá aportarlos a más tardar antes de que venza el plazo establecido en las condiciones para la entrega del premio, tal y como se indica más adelante. Si al vencer este plazo el posible ganador no ha entregado los documentos faltantes, se entenderá que ha desistido del premio y el mismo será entregado al suplente.

Restricciones

El premio es personal e intransferible, por lo cual no podrá ser cedido, negociado ni canjeado por otro premio, producto, servicio, contraprestación y/o dinero.

Acta de recibido

Como requisito indispensable para la entrega del premio, el ganador deberá firmar el acta o documento de entrega y/o cualquier otro que se requiera para la entrega del mismo y el cierre definitivo de la actividad. A través de este o cualquier otro documento que defina RCN Radio el ganador deberá ratificar que acepta las condiciones establecidas en estos Términos y Condiciones para hacerse acreedor y poder recibir el premio.

ENTREGA DEL PREMIO

Plazo para reclamar el premio

El posible ganador deberá cumplir todos los requisitos y enviar todos los documentos y evidencias solicitadas a más tardar en el plazo 1 día después de realizado el contacto de parte de RCN RADIO

Para reclamar el premio el ganador deberá presentarse en las instalaciones de RCN radio en los horarios de 8:00 am a 4:00 pm de lunes a viernes en las instalaciones de RCN RADIO CALI Calle 30 # 8-24. Cali-Colombia.

En caso de que el ganador no se presente a reclamar el premio en el plazo de 2 días se entenderá que ha desistido del mismo y por tanto pierde de manera definitiva e irrevocable el derecho de hacerse acreedor del premio, el cual pasará a ser asignado al primer suplente del ganador que contará con el mismo periodo de tiempo para reclamar el premio.

Plazo para la entrega

RCN Radio procederá a realizar la entrega del premio a partir del siguiente día hábil contado a partir de que se complete correctamente el envío de documentos y verificación de requisitos.

En todo caso, el plazo para la entrega del premio no será mayor a días (2) días calendario contados a partir de la fecha de realización de la actividad.

Si el ganador olvida notificar su intención de no aceptar o rechazar el premio y tampoco llega la información necesaria durante el plazo señalado en este numeral, RCN Radio entenderán que el ganador no acepta el premio y tácitamente ha desistido de reclamarlo, por lo cual RCN Radio no aceptarán ningún tipo de reclamación con posterioridad al vencimiento del plazo para reclamar el premio y se procederá a contactar al suplente del ganador para la entrega del mismo.

Si el ganador no acepta un premio o sus condiciones en el plazo establecido, el premio se considera renunciado y extinguido en relación con el ganador y no le asistirá derecho a reclamo o indemnización alguna, ni siquiera parcialmente. En este caso se procederá a notificar al ganador suplente.

Lugar y fecha de entrega

El premio se entregará en los horarios de 8:00 am a 4:00 pm de lunes a viernes instalaciones de RCN RADIO CALI Calle 30# 8 -24.

ASPECTOS LEGALES DEL CONCURSO

Uso de imágenes de los ganadores y participantes

Al participar en la actividad los todos los participantes autorizan expresamente RCN RADIO/TauroemocionCo para que por cualquier medio técnico disponible acceda a su voz e imagen para que las mismas sean utilizadas para efectos publicitarios del Concurso, promoción de los productos objeto de la actividad promocional, en cualquier momento o territorio del mundo. Los datos serán usados para los fines de comunicación, envío de información y/o para mercadeo o publicidad en general y de todo tipo, pudiendo ser de manera física, electrónica o medios de telecomunicación tales como, radio, televisión, prensa hablada, escrita, electrónica, redes sociales, mercadeo, boletines mensuales para colaboradores, clientes de los responsables, fuerza comercial interna y externa, realización de afiches, pendones, folletos, banner, publicaciones en medios de comunicación y/o elaboración de cualquier otro material impreso o digital para uso interno o externo de campañas, publicación en página web pública, videos para uso interno de la compañía y exhibición pública.

A efectos de lo anterior, los participantes autorizan a RCN RADIO/TauroemocionCo para monitorear la actividad para que sus nombres, imágenes y perfil tanto personales como de sus redes sociales aparezcan en las publicaciones y demás material de divulgación, así como la aceptación de filmación, grabación de voz y toma de fotografías con fines promocionales durante la actividad promocional y/o con motivo de ésta, sin que ello implique la obligación de remunerarlos o compensarlos en especie, dinero o de ninguna otra manera. Los participantes ceden de manera gratuita a RCN RADIO/TauroemocionCo los derechos patrimoniales derivados del derecho de imagen, incorporados en las publicaciones, videos, fotografías del participante relacionadas con el desarrollo de la presente actividad para su uso comercial en todo el mundo y por cualquier medio, sin derecho a recibir compensación o regalía alguna.

RCN Radio podrán tomar fotografías, videos y/o declaraciones del ganador al momento de recibir el premio y podrá usar tales documentos en forma libre para la publicidad de futuras promociones sin que requiera autorizaciones adicionales del ganador. El ganador no reclamará ningún valor o indemnización por este hecho o por derechos de imagen.

Con el fin de hacer público el resultado de la promoción y como requisito para recibir el premio, el participante favorecido autoriza expresamente que su nombre e imagen aparezcan en las publicaciones y demás medios publicitarios RCN Radio / determinen, y en general en todo material de divulgación de las actividades posteriores a la promoción, como entrega y recibo del premio, sin que esto implique remuneración o compensación adicional, ni reclamo alguno por derechos de imagen por parte del participante favorecido o cualquier otra persona.

Manejo de datos personales

www.rcnradio.com

- El participante declara que la información suministrada por él, incluyendo la relacionada con sus datos personales, es cierta, fidedigna y actualizada.

- Los datos personales y demás información suministrados por el participante serán objeto de tratamiento automatizado e incorporada a la base de datos administrada por RCN Radio.

- El participante presta su consentimiento libre, expreso e informado para que la información personal que ha ingresado sea almacenada, recopilada o utilizada por RCN Radio.

- La información suministrada será́ objeto de protección mediante el uso de tecnologías y procedimientos de seguridad evitando el acceso, revelación y usos no autorizados.

- En virtud de lo estipulado en la Ley 1581 de 2012, si el usuario desea darse de baja de esta plataforma, solicitar alguna modificación, corrección, actualización o supresión de todos los datos personales que nos ha proporcionado, dejar de recibir información comercial, así́ como contactarse con nosotros por cualquier otra causa, puede enviar un correo electrónico: datospersonales@rcnnradio.com.co

Casos fortuitos y fuerza mayor

En caso de presentarse eventos constitutivos de fuerza mayor, caso fortuito, o hechos de terceros tales como desastres naturales, guerras, huelgas disturbios, prohibición u obstáculo a la realización de la actividad, así como también situaciones que afecten el desarrollo de la actividad o en caso de detectarse un fraude o intento de fraude en perjuicio de los organizadores o los participantes de este, RCN Radio podrá modificar en todo o en parte esta actividad, así como suspenderlo temporalmente o definidamente sin asumir ninguna responsabilidad al respecto. En estos casos, el fundamento de las medidas que se adopten, así como las pruebas que demuestren la existencia de la causa estarán a disposición de cualquier interesado, a solicitud de este.

Ley aplicable

Los presentes Términos y Condiciones se interpretarán exclusivamente de conformidad con las leyes de la República de Colombia. Cualquier controversia que eventualmente se genere con ocasión al Concurso y/o los Términos y Condiciones del mismo deberá ser tramitada a través de la respectiva reclamación que de manera directa presente el participante RCN Radio. Lo anterior sin perjuicio de las acciones legales a que hubiera lugar de acuerdo con la normatividad aplicable a la materia de conformidad con las leyes colombianas.

Limitación de responsabilidad

RCN Radio no se hará responsable de los actos o incumplimientos de terceros o fallas en el servidor de internet, dispositivos móviles u otras herramientas que se puedan emplear por el participante para hacer parte de la dinámica.

Los participantes reconocen que su participación en el concurso es completamente voluntaria, por lo cual declaran que exoneran de todo tipo de responsabilidad RCN Radio por cualquier daño, afectación o perjuicio que pueda llegar a sufrir durante su participación en el Concurso o durante todo el tiempo en el que disfrute el premio. Por lo anterior, queda expresamente establecido que La Mega no asumirán ninguna responsabilidad de pagar indemnización alguna a favor de los participantes o el ganador del Concurso.

RCN Radio se exime de cualquier contratiempo con el uso de los abonos, en caso de tener algún reclamo se debe comunicar al 3203331197

Exoneración de responsabilidad

• El Organizador no se hará responsable de los actos o incumplimientos de terceros o fallas en el servidor de internet, dispositivos móviles y otras herramientas que se puedan emplear por el Participante para hacer parte de la dinámica.

• En el evento en que no se presente ningún Participante en la Actividad en los términos establecidos en el presente documento, la Actividad no será llevaba a cabo por el Organizador, quien tendrá la facultad para terminar anticipadamente la Actividad y no estará en la obligación de entregar los premios.

• El Organizador no será responsable por los daños y perjuicios causados por virus informáticos, troyanos, código malicioso o cualesquiera otros físicos o lógicos causados a los sistemas de los Participantes.

• El Organizador no será responsable por los daños o perjuicios ocasionados por suplantaciones de personalidad, fraudes o cualesquiera utilizaciones indebidas de la plataforma Instagram por parte de los Participantes.

• El Organizador no será responsable por los errores mecanográficos y/o tipográficos que aparezcan en el contenido, o aquellos en que puedan incurrir los Participantes en el manejo de comandos al momento de participar en la Actividad.

• El Organizadores no será responsable por el contenido publicitario que aparezca en la Plataforma, el cual es responsabilidad del anunciante respectivo.

• El Organizador no será responsable del contenido de los sitios vinculados mediante hipervínculos que aparezcan en la plataforma de Facebook incluyendo, pero sin limitarse a, cualquier vínculo contenido en ellos, cualquier cambio o actualización a los mismos, cualquier tipo de transmisión recibida o enviada desde o hacia sitios vinculados, o el funcionamiento incorrecto de aquellos.

• Los Participantes reconocen que su participación en la Actividad es completamente voluntaria, por lo cual declaran que exoneran de todo tipo de responsabilidad los organizadores es por cualquier daño, afectación o perjuicio que puedan llegar a sufrir durante su participación en la Actividad. Por lo anterior, queda expresamente establecido que los Organizadores no asumirá ninguna responsabilidad de pagar indemnización alguna a favor de los Participantes o del Ganador de la Actividad.

• En ningún caso ni el Organizador, ni sus compañías matrices, subsidiarias, afiliadas y relacionadas, sus agencias de publicidad, así como sus respectivos directivos, directores, empleados y representantes, contratistas y agentes, (colectivamente denominados los “Exonerados”) serán responsables cuando de cualquier forma se llegue a condicionar, estorbar o reducir la participación de los Participantes en la Actividad, aspecto que es plenamente aceptado por los Participantes por el solo hecho de su participación en la Actividad, renunciando a realizar cualquier tipo de reclamación ante la ocurrencia eventual de semejantes hechos, y en especial tampoco son responsables por:

(i) Problemas o malfuncionamiento técnicos de cualquier clase, de cualquier red telefónica o de computación, ni de las líneas telefónicas, computadoras, servidores, o proveedores, equipos de computación, hardware o software, o

(ii) Errores, interrupciones, defectos, demoras o fallos en las operaciones o transmisión de formularios de inscripción adecuadamente procesados, incluyendo, entre otros, la transmisión inexacta de información, o la no recepción por parte de los Organizadores de seguidores, debido a problemas técnicos o congestiones de tráfico en Internet o en cualquier sitio web, o

(iii) Interrupciones de la comunicación u otras fuerzas más allá del control razonable del Organizadores, incluyendo la incapacidad de obtener acceso a la plataforma YouTube, al canal de YouTube, la incapacidad de seguir el canal de YouTube del Organizadores o cualquier interrupción relacionada con el tráfico en Internet, virus, “bugs”, o intervención desautorizada; o

(iv) Daños o pérdidas de cualquier tipo, incluyendo daños directos, indirectos, incidentales, consecuentes o punitivos al Participante, al Ganador y/o sus acompañantes o a cualquier otra persona o propiedad que puedan ser ocasionados, directa o indirectamente, en su totalidad o en parte, por la participación en la Actividad o disfrute del Premio, por el acceso a cualquier sitio de Internet asociado con el Organizadores o del uso de la Plataforma o de Instagram.

Causales de descalificación

El Organizador se reserva el derecho de descalificar a cualquiera de los Participantes que incurran en las siguientes actuaciones, sin perjuicio de las demás causales de descalificación que se indiquen en estos T&C:

• Realizar cualquier práctica abusiva, restrictiva, de acoso o amenaza en contra de los demás Participantes y/o terceros, incluido los Organizadores.

• Publicar, transmitir, facilitar la publicación o transmisión de contenidos obscenos, pornográficos, difamatorios, abusivos, ofensivos, profanos o que en forma alguna viole derechos de terceros.

• Utilizar la Actividad con fines ilegales.

• Utilizar la Actividad, la Plataforma o Instagram para la obtención de datos o información de terceros.

• Actuar de una forma que atente contra el honor, dignidad, intimidad, imagen, integridad física y moral de los demás Participantes, el Organizadores y/o cualquiera de sus representantes.

• Utilizar palabras obscenas, vulgares, de descalificación o maltrato en los mensajes publicados en las redes. La persona que participa en la Actividad entiende que su participación debe ser en torno al respeto.

• Participar suministrando información personal que no sea suya.

• No cumplir con la totalidad de los requisitos para ser “Participante” conforme los presentes T&C.

• Violar leyes de cualquier jurisdicción:

(i) Utilizar medios automatizados, diferentes a los normalmente utilizados y ya autorizados, para acceder a la Actividad con el fin de realizar fraude a la misma, obtener ventaja sobre otros Participantes o cualquier otro fin no legítimo.

(ii) Incumplir de cualquier forma los T&C de la Actividad.

• Las demás causales que se indiquen en los presentes T&C.

Importante: En caso de que un Participante haya sido seleccionado ganador de la Actividad y éste haya incurrido en alguna de las causales de descalificación establecidas en estos T&C, una vez corroborada la información, el Organizadores procederá a premiar al siguiente Participante que cumpla con lo establecido en estos T&C, y así sucesivamente, siguiendo el procedimiento de notificación establecido en el numeral 3.3 de estos T&C.

Disposiciones finales

La presente actividad promocional se regirá principalmente conforme a estos Términos y Condiciones, así como por las normas aplicables y reglamento fijado por las autoridades locales o nacionales. Por el hecho de participar en la presente actividad, las personas reconocen estar sujetos a las reglas de la presente actividad promocional y a las decisiones de La Mega que serán inapelables y vinculantes en todo sentido. La Mega determinarán el criterio aplicar en cualquier situación no prevista en estos términos, condiciones y restricciones, siendo la única autoridad.

RCN Radio se reserva el derecho a modificar, aclarar, o adicionar los Términos y Condiciones del Concurso en cualquier momento y por cualquier motivo, para lo cual publicará una nota en este sentido en la página www.rcnradio.com y se entenderá que con dicha nota los participantes quedan notificados, por lo cual no se aceptará reclamación alguna en caso de que el participante omita validar constantemente el portal.

RCN Radio podrá implementar todas las medidas de seguridad que considere necesarias para garantizar la imparcialidad de la actividad, por lo cual RCN Radio se reserva el derecho, a su entera discreción, de descalificar a cualquier participante y ganador que considere que esté manipulando el proceso o el funcionamiento del Concurso o que no cumpla con estos Términos y Condiciones o actúe de una forma que atente contra el honor, dignidad, intimidad, imagen, integridad física y moral de los demás participantes, La Mega y/o cualquiera de sus representantes. Queda estrictamente prohibido el uso de cualquier acción, mecanismo, software o programa que pueda interferir o alterar de cualquier forma en el desarrollo del Concurso. En caso de que se determine que algún participante ha hecho uso de manera directa o indirecta, de cualquier método o instrumento que haya o pueda alterar de cualquier forma el desarrollo de la actividad, quedará automáticamente excluido de esta actividad, sin necesidad de declaración judicial o más formalidades.

Se observa que se trata de una actividad en donde prima la habilidad por lo que no requiere permiso de Coljuegos de acuerdo con la excepción establecida en el artículo 5 de la Ley 643 de 2001: “Los juegos de habilidad o destreza se rigen por las normas que les son propias y por las policivas pertinentes”.

El Organizador tiene un Código de Principios en los Negocios, de cuya aplicación se desprenden postulados como la obediencia a la ley y la protección propia, sus empleados, sus clientes, sus accionistas y proveedores. Así, en ninguna circunstancia los Participantes estarán autorizados para llevar a cabo y por cuenta del Organizador, actos que puedan originar registros o informaciones inexactas o inadecuadas, responsabilidades o cualquier otra transacción, o que puedan violar cualquier norma.