Tienda que repara celulares en Colombia recibió carta amenazante de Apple: le pide cerrar

Los dispositivos de iPhone son unos de los más exitosos del mercado. Sin embargo, se sabe que son unos de los más costosos y más delicados.

Incluso, el mayor temor entre muchos de los consumidores de Apple es que el teléfono se dañe y no tenga reparo, pues en muchas ocasiones, al acudir a la garantía, les señalan que no tiene arreglo y deben comprar uno nuevo.

Sin embargo, por redes sociales se ha viralizado, varias veces, videos en los que se puede ver que el usuario @wiltech_oficial, que se da a conocer como Wilmer Becerra, le da solución a todos los daños que pueda estar presentando el dispositivo móvil.

El hombre, que se ha mostrado como un apasionado por la electrónica, se ha convertido en uno de los creadores de contenido favoritos y más populares, demostrando el poder de reparación que tiene con los productos fabricados por Apple.

No obstante, el tiktoker, que ya cuenta con más de 6,4 millones de seguidores en Facebook y un reconocimiento que le permitió abrir de una sucursal en varios países de América Latina, está involucrado en un conflicto contra el gigante de tecnología Apple Inc.

Según ha informado el creador de contenido, este recibió una carta de la marca de la empresa de la manzana mordida firmada por abogados en la que le solicitan que cierre su negocio y deje de compartir y ejercer su labor como reparador de iPhones.

De este modo, le informan que sus acciones estarían representando una “infracción de marca” que podría generar una condena de cuatro a ocho años de cárcel por "manipular los dispositivos sin la autorización de Apple".

Ante esto, el hombre señala que no entiende por qué es un delito que pueda reparar celulares que la misma empresa fabricadora ya no tienen solución.

“Apple Inc. envía a sus abogados para decirme que ya no puedo reparar más sus equipos. Pensaba que la empresa tenía temas más importantes como preparar el lanzamiento del iPhone 15. Ahora, envía a sus abogados a decirme que si no dejo de reparar sus equipos, puedo ir a la cárcel. ¿Es un delito reparar un equipo que Apple dice que ya no tiene solución?”, dice el reparador en un post.