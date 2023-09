¿Tigo podría entrar a una reorganización?: Gobierno responde

El ministro de las TIC, Mauricio Lizcano, aseguró que la compañía Tigo deberá realizar el pago correspondiente de sus deudas antes del 11 de octubre del año en curso.

En medio del congreso de Fenalco, el funcionario dijo que en caso de no ser así, el Gobierno Nacional entrará a realizar una reorganización empresarial.

“Esperamos que esa solución venga antes del 11 de octubre, porque si no tendrá que entrar a reorganización empresarial por las obligaciones que tienen que pagar en conjunto. Creo que hay voluntad tanto del alcalde de Medellín como de la empresa”, dijo el ministro Lizcano.

De igual forma, el funcionario agregó que se está analizando solicitar los correspondientes reportes financieros de las superintendencias y que se ha creado una estrategia para salvar esta empresa.

“Si no se da la capitalización o los otros procesos antes del 11 de octubre, entramos a Ley 550, pero los tres escenarios es para salvar la empresa, si se capitaliza obviamente se salva, si no se capitaliza pues la reorganización empresarial impide que los acreedores cobren, eso permitiría que la empresa siguiera funcionando y que no se despidiera a nadie”, agregó

Asimismo, Mauricio Lizcano precisó que aún se están tomando medidas con el fin de que dos o tres empresas no queden con el monopolio de las comunicaciones telefónicas en nuestro país.

Finalmente, dijo que el Gobierno Nacional viene haciendo un seguimiento hace seis meses a la compañía y trabajando en reuniones con los superintendentes correspondientes, para poder verificar el estado financiero actual de la compañía, así como la cantidad de inversión capitaliza que se debería tener.