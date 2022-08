¿Todas las ciudades y municipios de Colombia tienen Plaza de Bolívar?

¿Qué ciudad no tiene Plaza de Bolívar?

Además de las ciudades anteriormente citadas que tienen alguna mención al libertador, son varios municipios los que también comparten esta figura en alguno de sus parques o calles. No obstante, es Pasto, en el departamento de Nariño, la ciudad que no hace ninguna mención a Bolívar, pues por razones ideológicas no consideran pertinente resaltarle.