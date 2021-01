Todas las vacunas anticovid han mostrado eficacia y seguridad: farmacoepidemióloga

La especialista señaló que estas medidas especiales hacen que se tengan que recoger diferentes datos para saber si la inmunidad es prolongada, si hay un bloqueo de contagio y si la forma como se transporta y almacena la vacuna, cumple con las expectativa de eficacia y calidad.

Destacó que todas las vacunas han mostrado importantes resultados de eficacia y que además tienen un perfil de seguridad aceptable.

“Los países van a comprar estas vacunas, las cuales se tendrán que comparar en unos resultados que se van a evidenciar en uno o tres años”, manifestó.

La farmacoepidemiólgoga Claudia Vacca, afirmó que la vacuna será la herramienta de salud pública más importante para contener la pandemia.

“Los estudios dicen que vamos a tardar un año y medio más (en medio de la emergencia), porque no se logrará inmunizar de forma inmediata a todo el mundo y como estamos al frente de un esquema de distribución muy inequitativo, eso pone en riesgo el control de la pandemia por las variantes que se puedan presentar”, indicó.

La experta aseguró que la pandemia es un conjunto de problemáticas sociales asociadas a la trasmisión, donde se debe tener en cuenta la vacuna, la vigilancia de los virus con sus mutaciones y la entrega de acciones sociales para que se cumplan con las cuarentenas.

Dijo que los estudios de seroprevalencia serán muy importantes para comenzar el Plan Nacional de Vacunación, al revelar desarrollo de la pandemia a nivel nacional.

“Con este estudio podremos saber dónde se debe iniciar primero la vacunación con la población de riesgo y así de forma sucesiva en las diferentes ciudades, debido a las deficiencias que se tienen en el Plan Nacional de Vacunación”, señaló.

Dijo que dentro de las observaciones que se han hecho al Ministerio de Salud, se destaca que si no se tiene clara la programación con la población de riesgo se puede presentar una avalancha de tutelas, ante la inequidad que se observa en el Plan Nacional de Vacunación.

“Vemos que no se tiene definida cómo será la vacunación en la población carcelaria, ni tampoco en los migrantes porque no está plenamente identificada, pero a esto se le suma una discriminación en primera línea con las señoras del aseo en las clínicas y hospitales, que no están integradas”, sostuvo.

Vacca concluyó que también hay mucha población invisible en el sistema de salud, que no ha sido atendida y que es vulnerable en estos momentos.