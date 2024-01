"Todo fue producto de su imaginación": Christian Daes, sobre joven que dijo trabajar con Ghibli

Christian Daes, presidente operativo de Tecnoglass, escribió un mensaje en su cuenta de X a propósito del caso de Geraldine Fernández, una joven colombiana que dijo haber trabajado con Studio Ghibli y Hayao Miyazaki en la película 'El niño y la garza', reciente ganadora de un Globo de Oro.

"A mí me llegaron con la historia de Geraldine y su éxito y yo me alegré por ella. Me mostraron una entrevista que ella había dado en un medio internacional. Lástima que todo fue producto de su imaginación. Pido disculpas por no haber investigado mas a fondo antes de retuitear", dijo Daes.

El pronunciamiento del empresario se conoce después de que la propia Fernández, en su cuenta de X, publicó un video en el que aparece explicando el trabajo que, según ella, hizo para la película.