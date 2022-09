Todo lo que tiene que saber sobre la cédula digital y cuáles son sus beneficios

¿Cómo Solicitar la cédula?

Por medio de la página web de la Registraduría, solo debe ingresar sus datos para agendar una cita y expedir la nueva cédula digital.

Por otro lado, la Registraduría ha determinado que también habrá una cedula física para las personas que no tiene teléfonos inteligentes, no tiene la habilidad para usarlos o las personas que no tengan acceso a internet, tengan la nueva cédula.

Es muy importante dejar claro que la cédula digital no es una réplica de la cédula amarilla con hologramas, para la expedición de este nuevo documento de identidad es necesario la actualización de los datos como por ejemplo datos biométricos y reconocimiento facial, esto gracias a los escenarios de seguridad que tiene el nuevo documento.

¿Qué beneficios tiene la cédula virtual?

La imposibilidad de falsificación o adulteración del documento es uno de los más grandes beneficios, ya que este documento cumple con los más altos estándares de identificación de personas en el mundo. También se podrá identificar de manera no presencial en trámites por internet. En general es una excelente solución para el acceso de trámites y servicios ciudadanos digitales.