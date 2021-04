Toma de temperatura corporal no será obligatoria en los aeropuertos del país

Desde este miércoles 7 de abril entran en vigencia los nuevos protocolos de bioseguridad en los aeropuertos del país, tras una resolución emitida por el Ministerio de Salud que modificó las medidas para los viajeros.



En el aeropuerto El Dorado a partir de mañana no hará la toma de temperatura corporal para los viajeros que ingresen al terminal aéreo.

Sin embargo, en la entrada al aeropuerto los viajeros deben mostrar el código QR verde que entrega la aplicación CoronApp, donde demuestra que no presenta síntomas asociados con el coronavirus.



Otras de las medidas que rigen desde este miércoles son: que los viajeros que deseen ingresar a Colombia deben presentar antes de embarcar el resultado negativo de su prueba PCR tomada dentro de las últimas 96 horas.

También se estableció que los colombianos y los titulares de visa de residente, de cortesía, tipo M, diplomáticos o sus dependientes, pueden ingresar al país sin la prueba PCR si manifiestan que no lograron acceder a la prueba o no alcanzaron a recibir el resultado negativo. Sin embargo, una vez estando en Colombia deberán optar por guardar aislamiento preventivo por 14 días o hacerse la prueba PCR y mantener su aislamiento hasta que obtengan el resultado negativo.



La Resolución 411 de 2021 del Ministerio de Salud, también modificó que los viajeros de vuelos nacionales no tendrán que presentar prueba de antígenos con resultado negativo, mientras que los mayores de 2 años deben utilizar tapabocas quirúrgicos para ingresar al aeropuerto y mantener el uso durante su permanencia en la terminal aérea y durante el vuelo.

Finalmente, en los vuelos internacionales los pasajeros podrán transportar geles y líquidos antibacteriales o antisépticos en equipaje de mano, en una cantidad máxima de 355 mililitros por persona.