¡Tome nota! No todas las ciudades se reactivarán el 1 de junio

Algunos alcaldes ya tomaron las medidas que aplicaran en sus ciudades a partir del 1 de junio, no en todas se reabrirán los centros comerciales, peluquerías y restaurantes. Además se mantendrán medidas como el 'pico y cédula' y toques de queda.

La situación más estricta se presenta en Cartagena, en donde a partir de este lunes no se activara ningún sector distinto a los que ya están funcionando debido al incremente masivo de casos de COVID-19.

BARRANQUILLA

En el departamento del Atlántico la gobernadora, Elsa Noguera, determinó que en los municipios no se reabrirá ningún sector productivo adicional a los ya exceptuados, y se evaluará la flexibilización del aislamiento preventivo obligatorio hasta el próximo 7 de junio.

Esta medida de aislamiento permitirá estabilizar la toma y el procesamiento de las pruebas, verificar que se cumplan los protocolos de bioseguridad en los sectores que tendrán apertura y entregar al mayor número de ciudadanos tapabocas para que estén protegidos.

Por otro lado, la Alcaldía de Barranquilla anunció nuevas medidas en medio de la nueva fase del aislamiento preventivo, entre las que se destaca la extensión del 'pico y cédula' hasta el próximo 15 de junio, en el mismo orden actual.

Además de esta medida se implementará ley seca a partir del fin de semana, y los sucesivos, que se aplicará desde el viernes a las 6:00 p.m. hasta el lunes siguiente a las 6:00 a.m. Si el lunes es festivo, será hasta el martes a las 6:00 a.m. El 15 de junio se evaluará si se mantiene o no esta medida.

En la capital del Atlántico, el secretario distrital de Desarrollo Económico, Ricardo Plata, dio a conocer que se proyecta que el 6 de junio se pueda continuar con la apertura económica, de manera organizada, y que para ello se trabaja en protocolos con Fenalco y Asocentro, para los comerciantes, para los industriales con la ANDI y ACOPI, y en general con muchos otros gremios para que se preparen de la mejor manera.

De igual forma la Alcaldía de Barranquilla, a través de la Secretaría de Gobierno y en articulación con la Policía, reforzarán los patrullajes en parques, canchas y zonas de esparcimiento, en medio de la actual emergencia por la COVID-19.

MEDELLÍN

A partir del lunes comenzará en Medellín la reapertura escalonada de centros comerciales, medida que busca reactivar la demanda de productos y mejorar las condiciones económicas de la región, luego de una prueba piloto que se aplicó en tres de estos espacios durante la presente semana.

Además, el gobierno local de la capital antioqueña, anunciará en las próximas horas, medidas especiales por comunas, dependiendo de los casos de contagios que se tengan por COVID-19 en las diferentes zonas de la ciudad.

Los alcaldes que hacen parte del Área Metropolitana se reunirán para determinar si se requieren medidas que se apliquen en las 10 localidades del Valle de Aburrá a partir del próximo lunes.

Lea también: Distrito cerraría la localidad de Kennedy ante el aumento de casos de coronavirus

CALI

El Alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina Gómez, declaró la alerta naranja en la ciudad, con el fin de controlar el aumento de casos de personas contagiadas por COVID-19 en la ciudad.

Dentro de estas medidas se aplaza la apertura de las peluquerías, que en un principio estaba prevista a partir de la próxima semana.

Lo que sí se permitirá será la reapertura de los centros comerciales a excepción de los restaurantes, juegos infantiles y salas de cine que se encuentran en los mismos. También los empresarios del centro de Cali podrán abrir sus negocios desde el primero de junio.

El alcalde Jorge Iván Ospina Gómez, explicó que se exigirán controles de aforo en las tiendas y que el acceso a los centros comerciales se hará de acuerdo a la medida de 'pico y cédula' que aplique para cada día.

También el gobierno municipal ordenó a partir del 31 de mayo y por nueve días el cierre de la plaza de mercado de Santa Elena, la más grande de Cali a raíz del incremento de casos positivos por el coronavirus.

Otra de las medidas adoptadas será el toque de queda para siete sectores a partir de las 8 de la noche de este viernes hasta las 5 de la mañana del día siguiente durante el fin de semana.

CARTAGENA

En Cartagena, el alcalde William Dau anunció que las medidas de aislamiento se extienden hasta el 15 de mayo. Indicó que no habrá apertura de ningún sector comercial, hasta tanto, se logre aplanar la curva de la COVID-19, toda vez que la ciudad ya alcanzó los 2.465 casos positivos y 121 muertos.

Dau anunció una reunión este viernes, con autoridades del orden nacional, para concertar las medidas que se aplicarán a partir del 1 de junio, entre ellas, el alcalde ha pedido 'pico y cedula' de un digito y solicitó a la ministra del Interior, Alicia Arango que, el nuevo decreto sea más estricto que el actual.

También habrá Puesto de Mando Unificado que será liderado por el ministro de Salud, Fernando Ruíz, para analizar las cifras de diagnostico, el funcionamiento de las EPS, el fortalecimiento de las red hospitalaria y las nuevas decisiones.

MONTERÍA

El alcalde de Montería, Carlos Ordosgoitia Sanín, confirmó que a partir del 1 de junio en la nueva fase de aislamiento se mantendrá el 'pico y cédula' en la ciudad, para evitar las aglomeraciones en los supermercados y almacenes de cadena.

Según el mandatario, se dará apertura a los centros comerciales, peluquerías y centros de estética con todos los protocolos de bioseguridad para evitar contagio de la COVID - 19.

También anunció que desde la próxima semana estará habilitado el hospital de campaña en el coliseo Miguel Happy Lora, el cual queda disponible en una eventualidad que haya emergencias ocasionadas por esta enfermedad.

Lea aquí: Crean un robot capaz de tomar muestras para detectar el coronavirus

SANTA MARTA

La alcaldía de Santa Marta prorrogó la emergencia sanitaria hasta el 31 de agosto, por lo que hasta ese día se extenderán las medidas de aislamiento y cuarentena preventiva en su zona urbana y rural.

En este decreto se especifica que las personas mayores de 70 y las de 60 años de edad que sean residentes en centros geriátricos, salgan a la calle en las condiciones permitidas por el Ministerio de Salud.

Asimismo, se extienden hasta el 31 de agosto las medidas sanitarias obligatorias de cierre parcial en actividades de centros sociales, bares e iglesias, así como restaurantes, estos últimos solo podrán prestar servicio a domicilio.

Las disposiciones previstas en este decreto y los anteriores expedidos, como el del 16 de marzo por medio del cual se declaró la calamidad pública, el toque de queda y la ley seca, se seguirán aplicando.

SAN ANDRÉS

En San Andrés se extendió la medida de confinamiento, aislamiento obligatorio y toque de queda hasta el 31 de junio.

En tal sentido, las disposiciones de orden publico se mantienen.

El gobernador Everth Hawkins dijo que se adoptarán algunas medidas de flexibilización, pero guardando el aislamiento social y las medidas de bioseguridad.

En el resto del país se espera que las autoridades locales en cabeza de gobernaciones y alcaldías se reúnan entre este viernes y sábado, para determinar las medidas locales que se van a adoptar de acuerdo a los casos de COVID-19 y la condición social que tenga cada región.