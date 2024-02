Trabajadores podrán acceder a pensión con 1.000 semanas: requisitos para jubilarse antes de tiempo

Miles de pensionados en Colombia celebraron el fallo de la Corte Constitucional en el que se declaró que habrá un cambio significativo en cuanto a los requisitos para que algunos trabajadores se puedan pensionar, pues un grupo de beneficiarios podrán jubilarse solo con 1.000 semanas.

Actualmente, los requisitos para que los colombianos se pensionen es alcanzar las 1.300 semanas y tener la edad requerida, en el caso de hombres es a los 62 años y mujeres a los 57 años.

Sin embargo, se conoció recientemente que esto es inconstitucional, pues “la norma desconocía el derecho de las mujeres a obtener una protección especial en el ámbito de la seguridad social, para garantizarles la igualdad material en el acceso a la pensión de vejez”.

Según lo expresado en el comunicado oficial, se destaca que las mujeres deben cumplir con el requisito de tener 1.300 semanas de cotización para poder acceder a la pensión de vejez, equiparándolas con los hombres en este aspecto. No obstante, se subraya que esta exigencia no toma en cuenta las barreras y desafíos que las mujeres enfrentan en el mercado laboral y en sus roles de cuidado del hogar, los cuales pueden intensificarse en la etapa de la adultez mayor.

Trabajadores que pueden pensionarse solo con 1.000 semanas

Según el fallo de la Corte Constitucional, se establecerá un mecanismo para reducir gradualmente las semanas que deben cotizar las mujeres, con el fin de que para el 2037 necesiten solo 1.000.

La implementación de la reducción comenzará el 1 de enero de 2026, marcando el primer paso al reducir las semanas a 50, lo que implica una cotización mínima de 1.250. Posteriormente, se reducirán 25 semanas cada año, con el objetivo de que para 2037 las mujeres puedan jubilarse con 1.000 semanas cotizadas y a la edad de 57 años.