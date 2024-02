Trabajadores que ganan el mínimo podrán acceder a subsidio de $65 millones para comprar casa

Pocos colombianos conocen los beneficios que pueden obtener a la hora de iniciar el proceso para comprar una vivienda nueva, en especial los subsidio que ofrece el Gobierno Nacional.

Justamente entre los beneficios se destacan el programa 'Subsidio de Concurrencia' que alcanza hasta los $65 millones.

Este programa, dirigido específicamente a hogares pertenecientes a las categorías A y B del Sisbén IV, combina los subsidios otorgados por las cajas de compensación y el programa 'Mi Casa Ya'.

Según la normativa, 'Mi Casa Ya' proporciona un subsidio de 30 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) para el año 2024, equivalente a $39.000.000. De manera simultánea, las cajas de compensación contribuyen con un auxilio de 20 SMMLV, es decir, $26.000.000. La suma de ambos subsidios puede ascender a un total de hasta $65 millones.

Ingresos máximos para acceder al subsidio de concurrencia

Para acceder al 'subsidio de concurrencia', los interesados deben cumplir ciertos requisitos, que incluyen el no ser propietario de vivienda en el país, no haber recibido previamente subsidios de vivienda, cumplir con la clasificación de Sisbén y no tener ingresos superiores a 2 SMMLV ($2.600.000).

Este último es quizás uno de los más importantes, debido a que desde el Gobierno se busca impulsar el acceso a vivienda de las familias de bajos recursos, por ello es que se les otorgan mejores condiciones financieras.

Finalmente, es relevante destacar que el subsidio de concurrencia está destinado para la cuota inicial de viviendas de interés social (VIS) o viviendas de interés prioritario (VIP).