Trabajadores recibieron mala noticia: jefes les podría negar importante permiso

Al momento que de un colombiano se vincula formalmente a una empresa, este deberá conocer sus derechos y deberes estipulados dentro del Código Sustantivo del Trabajo expedido por el Ministerio del Trabajo.

Si bien, esta normativa garantiza que el empleador le otorgue al empleado un ambiente idóneo para desarrollar sus actividades, pagos y prestaciones de Ley, tiempo libre y hasta desconexión laboral; también le exige al empleado cumplir con unas condiciones para el buen desempeño de sus tareas diarias.

En esa línea, una de las dudas más frecuentes es sí el empresario debe por obligación dar permisos para asistir a citar médicas durante la jornada laboral.

Ante esto es necesario explicar que en la legislación laboral no hay un artículo que regule como tal lo referente a otorgar permisos remunerados para ir a citas médicas, por lo cual el empleador debe y tiene la facultad de estipular lo anterior dentro del reglamento interno de la empresa.

Sin embargo, pese a que no está obligado, hay un concepto dictado por el Ministerio del Trabajo referente al artículo 108 del Código Sustantivo del Trabajo en el que se establece:

“Debe señalarse que los permisos para atender citas médicas que solicite el trabajador consideramos que deberán ser determinados en el Reglamento de Trabajo, así como las condiciones en que se concederán, ya que si bien el empleador está obligado a otorgar permisos, el uso de las citas médicas debe ser racional y que no puede ser utilizado por los trabajadores como una manera de evadir sus responsabilidades laborales. No obstante, al no estar regulado dicho derecho por parte de la legislación laboral, la empresa tiene autonomía para reglamentar las condiciones y circunstancias en que otorgará dichos permisos” indicó el organismo del estado.

Además, es importante mencionar que dentro de la autonomía que tiene la empresa no está la facultad de impedir que el trabajador acuda al médico, sino que se limita a fijar las condiciones en que se le concederá el permiso al trabajador.

Finalmente, es fundamente que se establezca un equilibrio entre las necesidades del trabajador y las necesidades de la empresa, puesto que dichos permisos pedidos por el trabajador deben ser racionales y sin caer en abusos.