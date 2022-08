Trabajo digno y decente, los retos del Ministerio de Trabajo en el 2023

En el marco del debate de la Comisión Séptima del Senado sobre el Presupuesto de la vigencia 2023, la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, afirmó que es necesario recuperar el reconocimiento de la jornada laboral nocturna.

La funcionaria señaló que además tiene tiene previsto cumplir los compromisos con la Organización Internacional del Trabajo de ampliar la nómina de inspectores laborales.

“Es un proceso de justicia social y en eso estamos trabajando y es un empeño del Gobierno del programa del presidente Gustavo Petro y de esta cartera”, manifestó.

Dijo que es importante además fomentar el diálogo social para la solución de conflictos laborales.

“Es importante incentivar el bienestar de los trabajadores que hacen un esfuerzo muy grande, en lo que significa el trabajo nocturno y que afecta la organización familiar. Por eso debe ser reconocido en los términos de ley, razón esta por la que estamos planteando que hay que reconocer el trabajo decente, que está en los convenios internacionales y que es necesario para que nos transformemos”, señaló.

La Ministra reiteró la importancia de la recuperación de la jornada laboral de la Ley 789, relacionada con la jornada diurna y nocturna.

“El debate está centrado en la recuperación de jornada de 6 a.m. a 6 p.m. y que la jornada nocturna, inicie desde las 6 p.m. hasta las 6 a.m. Esto es un debate en el país, pero quiero reiterar que desde el año 2002 cuando se hace esta ley como un instrumento para generar 600 mil empleos, no se cumplió”, aseguró.