Transportadores le responden al Gobierno y piden igualdad en el precio del ACPM en Colombia

Durante la quinta mesa de negociaciones entre los transportadores y el Ministerio de Hacienda, para la propuesta de la fórmula con la cual se fija el precio del ACPM, los transportadores expresaron su inconformidad frente a la idea del Gobierno Nacional de subir el diesel únicamente a las grandes empresas.

Alfonso Medrano, presidente de la Asociación Colombiana de Camioneros (ACC), aseguró a RCN Radio, “no puede haber en Colombia unas exclusiones para unos y para otros, entonces queremos un precio general para todos, que nos veamos beneficiados todos. Aquí como colombianos todos tenemos que poner”.

Lea también: Diésel en Colombia: Ministerio de Minas aclaró dudas sobre aumento

Explicó también que en medio de la mesa de diálogo, se tocó el tema del precio de los grandes consumidores, donde se llegó a decisión de entablar una mesa entre transportadores, grandes consumidores y el Gobierno Nacional para lograr un precio estable en el diesel.

“Se llegó a un diálogo con el señor ministro en que vamos a hacer prácticamente un diálogo entre los transportadores, los grandes consumidores y el gobierno para llegar a un precio estable del diésel”, indicó Medrano. Asimismo, aseguró que a dicho precio se le deberán hacer ajustes “pero no a los $16.000, $17.000 que nos había hablado el señor Ministro de Hacienda”.

Le puede interesar: Aumento del diésel en Colombia: estos son los vehículos que se salvan

Por otra parte, ratificó la importancia de que el gobierno de Gustavo Petro tenga en cuenta la última propuesta del gremio de transportadores, a lo que ellos denominaron como ‘Precio Colombia’.

“Desde la Cámara de Integridad del Transporte seguimos persistiendo en el precio Colombia, que es el precio del diésel que necesita el país para que no suba la inflación, para que no se nos suba el costo del mercado, para que no se nos suba el costo de nuestros repuestos”, finalizó Medrano.

Finalmente, la siguiente mesa técnica se llevará a cabo el próximo 20 de diciembre en el Ministerio de Hacienda, donde se espera adelantar la propuesta para fórmula del precio del ACPM, presentada por parte de los transportadores al gobierno.