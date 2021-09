Una emotiva historia de un reencuentro familiar fue protagonizada por un policía y su hermano, quienes habían perdido contacto 20 años atrás.

Se trata de Ángel Rincón, un bumangués que fue trasladado a Bogotá por cuestiones laborales y que terminó llevándose la sorpresa de su vida.

Lo que sabía Rincón de su hermano era que se había ido a realizar unos exámenes médicos y nunca más había regresado a la casa. Aunque lo buscaron en varias oportunidades, nunca dieron con el paradero del hombre.

“Yo era un niño cuando toda esa tragedia ocurrió. Tenía 11 o 12 años. Siempre fue una amargura para la familia, pero nunca perdimos la esperanza”, contó el policía al diario El Tiempo.

El uniformado estaba realizando un reentrenamiento antiextorsión, sin embargo ante la ola de violencia por la que atraviesa Bogotá, se tuvo que quedar para prestar apoyo. En ese mismo momento, su hermano Fabio, llamó a su casa en Cúcuta pidiendo dinero para arreglar una carreta de reciclaje que tenía.

El patrullero llamó al número de teléfono desde donde habían llamado y averiguó que correspondía a un lugar ubicado en el barrio La Favorita, en Bogotá.

Vestido de civil y con el permiso de sus superiores en la Policía, Ángel Rincón se fue a buscar a su hermano y con el pasar del tiempo obtuvo pistas.

“Hablé con un reciclador, un habitante de calle. Me dijo que lo conocía, que trabajaba con ellos y que le habían prestado una zorra para que reciclara (…) Como no lo encontré volví a pedirle ayuda al señor que me había dicho lo de la carreta, y él me volvió a guiar. Finalmente vimos una carreta parqueada que antes no había detallado”, contó el uniformado.

Ahí, en medio de la basura, Ángel encontró a Fabio. Luego de un sentido abrazo, lo llevó a un hotel para que se bañara y se pusiera ropa limpia, luego comieron juntos y se dispusieron a volver a donde su mamá.

Fabio fue víctima más de campo minado, lo que lo llevó al consumo de drogas. Actualmente están en Bucaramanga tratando de recuperar el tiempo perdido.