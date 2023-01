Trata de mujeres: Gustavo Bolívar confirma que acudirá a citaciones de la Fiscalía y Procuraduría

Luego de haber sido notificado oficialmente de las citaciones que le hicieron la Fiscalía y la Procuraduría General de la Nación para que amplíe las denuncias sobre una presunta red de trata de mujeres en el Congreso, el exsenador Gustavo Bolívar confirmó que acudirá al llamado.

Bolívar atenderá a estas citas de manera virtual, teniendo en cuenta que se encuentra fuera del país. En ellas contará más detalles de la información que tiene sobre estos presuntos casos de acoso.

La idea es que el dirigente político entregue los nombres de los congresistas y funcionarios que podrían estar involucrados en este episodio y al mismo tiempo, revele información sobre las víctimas.

Le puede interesar: Fuerte agarrón entre Marta Lucía Ramírez y Gustavo Bolívar tras denuncias sobre trata de mujeres

“Me quieren entrevistar, por supuesto que acudiré el lunes y martes a las citas con la Fiscalía y Procuraduría de manera virtual por encontrarme fuera del país. Aportaré información que tengo siempre y cuando no se afecte la integridad de las víctimas”, dijo en su cuenta de Twitter.

“Celebro el interés que ha despertado este debate a nivel nacional porque notifica a los agresores de poner freno a estas violencias mientras la justicia actúa”, añadió.

Bolívar espera que estas denuncias sirvan para que las mujeres sean cada vez más valoradas en el mundo laboral, sin tener que ser sometidas a este tipo de acoso.

Lea también: Caso Odebrecht: Germán Córdoba niega responsabilidad pero podría dejar dirección de Cambio Radical

“Las mujeres tienen que vivir en una sociedad donde su dignidad sea respetada, merecen vivir sin miedo y deben ser valoradas por sus capacidades, talentos y aptitudes”, indicó.

“Me acusan de no haber llevado esto a la Fiscalía. No lo hice porque las víctimas no me autorizaron a dar sus nombres. Sin testigos muy difícil. Quedo como calumniador. Nadie puede imponer a las víctimas los tiempos para denunciar. Ellas me pidieron reserva absoluta por la gravedad de los hechos y el riesgo que corren ante sus victimarios que detentan el poder. Ante la imposibilidad de entregar los nombres de las mujeres que vivieron estas violencias, he tenido que aplazar en el tiempo mi deber de llevar este caso ante la justicia”, dijo.

Una vez el exsenador Bolívar entregue su testimonio, los entes de control podrían proceder a citar a las víctimas para que entreguen su versión sobre lo que estaría sucediendo en el Capitolio Nacional y de esta manera se adelanten las investigaciones y sanciones respectivas.