Travesía en dos ruedas: salió desde Tolima para recorrer Sudamérica en su bicicleta

Fabián Loaiza Escobar tiene 31 años, es natural de Planadas (Tolima) y decidió emprender un largo viaje en su bicicleta. Cumpliendo el sueño por el que ha trabajado desde hace un tiempo, inició una travesía por Sudamérica.



El ciclista aficionado, quien en su municipio natal se desempeña como electricista, salió desde el corregimiento de Gaitania, ubicado en Planadas, al sur del departamento, con destino al suroeste del país. Su primer destino internacional es Ecuador.

Relató a RCN Radio que su recorrido pasó por el municipio de Roncesvalles (Tolima), luego llegó al departamento del Quindío y ya está al Valle del Cauca. Ahora su ruta conduce a la frontera, específicamente a Nariño.



“Llegué al Quindío por Roncesvalles, luego de haber pasado por Chaparral y San Antonio. En Barcelona, Quindío, me encontré con mi compañero y ya voy con él en el Valle. La idea es darle la vuelta a Sudamérica, bajar a Ecuador y recorrerlo, luego ir a Perú, Chile, Argentina y todo el conteniente. La idea es que por Venezuela entremos nuevamente a Colombia y recorrer nuestro país”, mencionó.



Fabián es gestor del proyecto ‘Pedaleando por la PAZ’ y con el mismo espera contarle al continente lo que representa Gaitania para la paz de Colombia. En este corregimiento se fundó la extinta guerrilla de las Farc y también se firmó el primer acuerdo con ese grupo armado.



“Allí se firmó el primer tratado de paz, en el año 1985 se firmó entre los indígenas Nasa y las Farc; en los años 90 se rectificó ese acuerdo y ya todos conocemos el tercer acuerdo que se hizo con el expresidente Juan Manuel Santos. De ahí nace el nombre de 'Pedaleando por la Paz'”, dijo Loaiza.



Y agregó “para mí, que crecí en medio de la violencia, la paz es saber que los niños van a la escuela y ya no hay minas alrededor del colegio, saber que ya no se levantan con miedo o temor porque les caerá una bomba encima”.

Además de su ‘bici’ lo acompaña un amigo de infancia que se sumó al viaje durante el camino. Lleva en su ‘caballito de acero’ lo estrictamente necesario, como ropa, agua, un botiquín y sobre todo fuerza y esperanza para seguir pedaleando.