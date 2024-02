El Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas ofreció este martes cifras reveladoras sobre la seguridad alimentaria en Colombia, e hizo hincapié en el aumento de cifras negativas, sobre todo en territorios vulnerables y que han sido afectados por el conflicto armado.

A través de un mecanismo de encuestas (un total de 6.791 en 29 departamentos y 133 municipios), el Programa (WFP por sus siglas en inglés), logró llegar a algunas conclusiones que buscan llamar la atención del Gobierno Nacional.

Dentro de los datos que revela el estudio, se reveló un dato positivo, y es que la inseguridad alimentaria disminuyó de 25% a 30% en la extensión del territorio nacional, lo que se traduce en una reducción de 2,5 millones de personas en esta situación.

Vale la pena aclarar que existen cuatro tipos de niveles de seguridad alimentaria: La inseguridad alimentaria severa, que se traduce en una incapacidad absoluta de un hogar para subsistir alimentariamente; la inseguridad alimentaria moderada, que pasó de 26% a 22% entre ambos años.

En la cual, los hogares no cuentan con los suficientes medios para nutrirse correctamente, como no tener tres comidas al día y no incluir la cantidad necesaria de nutrientes en sus dietas; la seguridad alimentaria marginal en la que casi el 50% de la población está en riesgo y presume que aunque aún no hay insubsistencia alimentaria en las regiones afectadas, hay una fuerte probabilidad de caer en ella por factores climáticos y relacionados con conflicto armado, entre otros.

Tras esa claridad, y los datos anteriormente expuestos, hay algunos datos que pintan un panorama no muy alentador. Los departamentos de La Guajira, Caquetá y Sucre, aumentaron su insuficiencia alimentaria con respecto a 2022

La Guajira presenta un total de 59%, seguido de Sucre con 49%, Caquetá con 47%, Córdoba con 46%, Arauca con 46% y Putumayo con 45%.

La entidad también se mostró preocupada por la estadística en mujeres gestantes, pues un 36% de ellas están en hogares con inseguridad alimentaria y el 45% de los niños no han recibido lactancia materna.

El estudio, según la WFP, servirá como insumo para que el Gobierno Nacional implemente políticas públicas con el fin de reducir los índices negativos.

Además, enfatizó en que la solución del conflicto armado es clave para garantizar la nutrición apropiada de las poblaciones muy vulnerables, pues sus capacidades de producción, trabajo y seguridad, se ven fuertemente afectadas por la presencia de grupos al margen de la ley.