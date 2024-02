Tres periodistas han sido amenazados por publicar una noticia del streamer "Westcol": Flip

A su vez el 'streamer', decidió hacerle una llamada intimidante al periodista en donde le indicó lo siguiente, "¡¿Usted entiende lo grave que es eso?!... Vea, le voy a dar tiempo para que borre ese titular, pa' que lo elimine. No, tranquilo, no. Conmigo las cosas no son así, mi hermano". Como si fuera poco le pregunto que, "¿Usted sí sabe de dónde vengo yo, pa?, Va a saberlo si no elimina ese titular. Así se arreglan los problemas con los periódicos del país".

En la denuncia, la Fundación para la Libertad de Prensa indicó que "esta situación plantea una seria amenaza para la vida e integridad de las periodistas afectadas. En la sentencia T-087 de 2023, la Corte Constitucional señaló que las agresiones en línea contra las mujeres periodistas pueden desencadenar otros tipos de violencia, como agresiones físicas o amenazas".

Además, la periodista Luz Lancheros, también de Publimetro, ha sido amenazada después de expresar su apoyo a su colega y criticar la actitud de Westcol. Las amenazas contra ella incluyen fotomontajes de su imagen en un ataúd y comentarios insultantes sobre su peso, edad y apariencia física.

Esta situación representa una seria amenaza para la vida e integridad de las periodistas afectadas. La violencia ejercida por Westcol y sus seguidores constituye una grave violación del derecho a la libertad de expresión y de prensa. Se hace un llamado urgente a la Fiscalía General de la Nación para que investigue estas amenazas y sancione a los responsables, con el objetivo de establecer precedentes judiciales sólidos para prevenir futuros ataques contra la prensa.