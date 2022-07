Tribunal ordenó rehacer listado de elegibles para Contralor

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca le ordenó al Congreso de la República rehacer el listado de los 10 aspirantes al cargo de Contralor General de la República, la medida la adopta el Tribunal al acoger los argumentos de una demanda contra ese listado que argumentaba que el mismo no cumplía con diversos requisitos, entre ellos el de paridad de género y méritos de los aspirantes.

"La señora Dalal Karime Dager Nieto, presentó demanda en contra de la Contraloría General de la República con el objeto de lograr la protección de los derechos colectivos a la moralidad administrativa por no respetarse el principio de mérito y la equidad de género en el proceso de elección del contralor general de la República, además de desconocerse los requisitos establecidos para el cargo por parte de algunos de los seleccionados en la lista de elegibles definitiva", señala la primera parte del comunicado del Tribunal al justificar la medida cautelar.

En otro de los apartes del comunicado del organismo judicial, se le solicita al Congreso rehacer el listado de los aspirantes a Contralor, teniendo en cuenta los criterios necesarios para que los integrantes de dicho listado cumplan con los requisitos legales para desempeñar ese cargo, entre ellos el tema de la equidad de género, experiencia e idoneidad.

"En atención a lo anterior, requirió que con fundamento en el artículo 234 del C.P.A.C.A. se tramitara Medida Cautelar de Urgencia a fin de que se rehaga la lista de los diez (10) seleccionados para ser contralor general de la República, con el fin de que en ella se respete el principio de equidad de género y se retire de la Exp. 25000234100020220073700 Demandante: Dalal Karime Dager Nieto Demandado: Congreso General de la República Acción Popular lista a los candidatos que no cumplen con las condiciones exigidas en la Constitución Política de Colombia, con fundamento en los siguientes hechos", detalla el comunicado del Tribunal.

Precisamente el tema del listado para elegir Contralor General generó las primeras divisiones en el partido del Gobierno entrante en el Congreso, pues el senador Gustavo Bolívar había expresado su inconformidad con dicho listado precisamente por las mismas razones por las cuales el Tribunal acogió los argumentos de esta demanda, esto generó un riffi-rafe con el próximo presidente del congreso e integrante de la misma colectividad, Roy Barreras.

“Roy está en campaña por una candidata del actual contralor para garantizar el tapen tapen 4 años más. Varias personas del Pacto me han llamado a abogar por ella. Esa lista fue manipulada y hay que tumbarla. Seguro me derrotan, pero la gente votó por un cambio no lo olviden”, escribió Bolívar en su cuenta de Twitter en su momento.

El senador Gustavo Bolívar señaló que los reparos que ha hecho contra Roy Barreras “no es una división interna” sino un “llamado de atención” para revisar las listas de los elegibles como Contralor al interior del Congreso.

“Estoy haciendo un llamado al Pacto Histórico, para que tengamos mucha responsabilidad en la elección del nuevo Contralor, recibimos un mandato para un cambio, esto supone elegir a personas con una hoja de vida impecable que no tengan compromisos con la vieja clase política, ni con el actual Contralor, Felipe Córdoba”, señaló Bolívar tras la polémica con Roy Barreras.

Sobre el mismo tema, Roy Barreras respondió a través de su cuenta de Twitter, señalando “apreciado Gustavo. He evitado por bien del éxito del Gobierno de Gustavo Petro responder a tus ataques pero no se puede volver el chisme una actividad política” y agregó que “no tengo candidato”.

Enfatizó en relación a la lista de candidatos que: “he dicho que lo revise jurídicamente. Te invito a que vengas de Miami y nos ayudes a construir”.