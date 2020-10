Uber tiene cuatro meses para reforzar seguridad y proteger datos de usuarios

Tras resolver los recursos de reposición y apelación presentados por Uber, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), ratificó las órdenes de seguridad emitidas en junio de 2019 a las sociedades Uber Technologies , Uber Colombia SAS y Uber B.V., y le ordenó a la plataforma redoblar las medidas de seguridad para proteger los datos de los usuarios y conductores .

En ese sentido, Uber tendrá un plazo de cuatro meses para redoblar toda la seguridad de la plataforma para evitar que sucedan otros incidentes similares a los del 2016.

La plataforma tendrá que presentar una certificación emitida por una entidad, nacional o extranjera, independiente, imparcial, profesional y especializada en temas de seguridad de la información.

La SIC reiteró que las fallas que presentó Uber en sus protocolos de seguridad durante el año 2016 afectaron las cuentas de 57 millones de usuarios en el mundo, de los cuales 267.000 eran residentes colombianos.

Por lo anterior, la entidad recalcó que "es necesario que Uber cumpla la orden para evitar que sucedan otros incidentes de seguridad como el ocurrido y que afecten la seguridad de los datos de los colombianos".

La Superindustria fue enfática en señalar que "la seguridad es un tema que no solo afecta a los titulares de los datos, sino a los intereses de las empresas porque de ella depende la protección de sus activos, su reputación, su buen nombre y la confianza que genera en el mercado, el ciberespacio y en los diferentes países en donde efectúa actividades de recolección y uso de datos personales".

Dentro de las medidas se pide, entre otras cosas, evitar el acceso no autorizado o fraudulento, uso no autorizado, consulta no autorizada, adulteración o pérdida. Según las estadísticas de Uber, la aplicación tiene más de 91 millones de usuarios activos en la plataforma y tiene presencia en 63 países y más de 700 ciudades del mundo.

En cuanto a Colombia, Uber cuenta con unos 83.000 conductores y es usado mensualmente por alrededor de 2,1 millones de pasajeros.