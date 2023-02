Última conversación que tuvo el sacerdote que falleció en Medellín con su padre: "Se despidió"

Continúan conociéndose detalles de la muerte del sacerdote Javier González Pertuz, quien falleció en extrañas circunstancias en un bar de Medellín mientras compartía unos tragos con otro hombre.

Según las primeras investigaciones, el cura habría entrado en compañía de otro hombre al bar, sin embargo, después las autoridades informaron que este se vio solo. No obstante, el dueño del establecimiento enfatizó que el sacerdote entró con otro señor, quien salió del lugar media hora después de la muerte de González.

De acuerdo con exámenes de Medicina Legal, el religioso habría muerto por causas naturales. Cabe recordar que esta versión desmintió un pasado dictamen que señalaba que un cóctel de trago y escopolamina habría sido el detonante de su deceso.

Ante este conmovedor hecho, la familia del sacerdote pide a las autoridades esclarecer la muerte del hombre, quien era admirado en Medellín y desde hace varios años ofrecía misas en la iglesia Jesús de la Buena Esperanza.

“Con este dolor, mi señora está muy mal, mi niña también. Dicen que fue un envenenamiento, que fue esto y lo otro. Hay muchas versiones y en la Fiscalía me dicen que eso es mentira. No me han dicho nada”, dijo José González en medios nacionales.

Según el relato del padre, el sacerdote solía despedirse de él todas las noches y avisarle cuando iba a salir. Además, lo que no entiende es que, generalmente, el cura salía junto a sus otros hijos, por lo que no tiene conocimiento de con quién se encontraba esa noche.

"Él llegó al seminario y se acostó a las 10:00 de la noche”, dijo agregando que, incluso, el “carro estaba guardado”, pero que no ha podido ver las cámaras de seguridad de ningún establecimiento.

Asimismo, detalló, que como era costumbre, se despidió de él y le comentó que volvía a más tardar a las 10:00 de la noche.