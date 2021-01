Un día en el cargo: renunció secretaria general de la Procuraduría por investigaciones

La recién designada secretaria general de la Procuraduría General de la Nación, Analorena Habib Cañizales, tuvo que renunciar a su cargo porque tiene investigaciones disciplinarias activas en la misma Procuraduría.

Una vez se conoció la noticia, la procuradora Margarita Cabello Blanco tuvo que pedirle que dejara el cargo que le había encomendado el pasado lunes 18 de enero.

Fuentes del Ministerio Público contaron que, si bien la funcionaria no tiene aún una sanción disciplinaría, Cabello le pidió que dejara el puesto por “cuestiones de ética” profesional.

Las investigaciones contra Habib Cañizales tienen que ver con por presuntas irregularidades contractuales por más de $16.000 millones en la Aeronáutica Civil.

Según un comunicado emitido por la Procuraduría durante la administración de Fernando Carrillo, a Habib se le investiga como entonces directora financiera de la Aerocivil.

En noviembre, la Procuraduría le formuló pliego de cargos junto con otros cuatro exfuncionarios de esa entidad por presuntas irregularidades en el estudio, diseño y mantenimiento de los aeropuertos Guaymaral, Florencia y San Vigente del Caguán.

“El órgano de control reprochó a los miembros del comité evaluador por participar en actividad contractual, al parecer, desconociendo el principio de transparencia que desarrolla el deber de selección objetiva”, se lee en el comunicado emitido en noviembre.

Se advierte que se otorgó "mediante el Acta No. 034 del 19 de mayo de 2015 un puntaje por factor de calidad que no correspondía al Consorcio Aeropistas S.A., y a Restrepo Cardona se censuró la adjudicación del proceso contractual, no obstante que el proponente no cumplía con una de las exigencias establecidas en el pliego de condiciones".

De acuerdo con otro comunicado de la Procuraduría sobre la posesión de Habib como secretaria general, ella “es administradora de empresas con especialización en Finanzas y Negocios Internacionales, cuenta con maestría en Seguridad y Defensa Nacionales y se ha desempeñado como jefe de Planeación de los ministerios de Justicia y Vivienda, y también de la Unidad Aeronáutica Civil de Colombia”.